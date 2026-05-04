  3. Томас Мюлер очаква доста различен реванш между Байерн и ПСЖ

Нападателят Томас Мюлер очаква много различен футбол в реванша на бившия му отбор Байерн Мюнхен срещу Пари Сен Жермен в сравнение с първия полуфинален мач в Шампионската лига, завършил 5:4 в полза на френския тим. Баварците посрещат носителите на трофея от миналия сезон, след като първият двубой се превърна в най-резултатния полуфинал в историята на надпреварата. „Моята теза - ще бъде различно в реванша. От 60-ата минута двата тима ще имат резултата в главите си, а след това ще дойдат промените. Който е напред, ще приеме, че трябва да се защитава малко по-дълбоко, а другият ще поеме инициативата. Това ще оформи втория мач“, заяви германският нападател, цитиран от ДПА.

От Байерн отказали категорично едно от желанията на ПСЖ преди 1/2-финала в ШЛ

36-годишният Мюлер спечели Шампионската лига два пъти с Байерн и вярва, че бившите му съотборници са способни да достигнат финала отново. „При 4:5 не е драма. Има по-приятни ситуации, разбира се, но Париж има само един гол преднина, а реваншът е у дома. Ако Байерн изиграе още 90 минути по същия начин, по който игра в Париж, тогава Байерн ще спечели с един или два гола“, добави футболистът на Ванкувър Уайткапс. Реваншът от полуфиналите в Шампионската лига между Байерн и ПСЖ предстои в сряда от 22:00 часа българско време.

