Сър Алекс се възстановява след проблемите вчера

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Сър Алекс Фъргъсън се възстановява нормално, след като бе откаран в болница преди мача на "червените дяволи" срещу Ливърпул. Източник съобщи, че 84-годишният специалист е "окей", след като е бил под медицинско наблюдение в неделя. Фъргюсън, който посещава редовно мачовете на тима у дома и навън, бе заснет да приветства гости на стадиона, преди да се почувства зле. В началото му е оказана лекарско помощ в тунела на стадиона, преди да бъде транспортиран в болница.

На Алекс Фъргюсън му прилоша на "Олд Трафорд", откараха го с линейка

Актуалният мениджър на Юнайтед Майкъл Карик, който е играл под ръководството на Фъргюсън, призна, че е бил развълнуван от новината преди началото на срещата, но се надява победата с 3:2 над големия съперник да ободри бившия треньор. "Не съм в течение на случващото се, така че не знам последните новини. Чух за това преди мача и бях предупреден", каза Карик. "Всичко, което мога да кажа, е, че бях развълнуван от новината. Надявам се да е добре. Надяваме се да е в добра форма и му желаем всичко най-добро, като дано резултатът му се отрази добре", завърши Майкъл Карик.

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Снимки: Gettyimages