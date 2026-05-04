Собослай: Едва в началото на второто показахме истинското ни лице

Ливърпул показа истинското си лице едва в началото на второто полувреме, заяви халфът Доминик Собослай след поражението с 2:3 от Манчестър Юнайтед в мач от английското първенство по футбол. Мърсисайдци допуснаха два бързи гола на старта и изравниха след паузата, но Коби Мейно се разписа за 3:2 в 77-aта минута и Юнайтед спечели срещата. Собослай бе автор на първото попадение за Ливърпул в 47-aта минута, а девет по-късно унгарецът асистира на Коди Гакпо за второто.

"Прибираме се с нула точки и това е неприятно. През първото полувреме нещата не изглеждаха никак добре и едва в началото на второто показахме истинското ни лице", каза Собослай, цитиран на клубния уебсайт. "Преди мача си повтаряхме да внимаваме при статични положения и да не допускаме голове по този начин, но първият стана точно така. Преговорихме и контрите, а така ни вкараха втория гол. Трябва да бъдем по-фокусирани, да внимаваме за дребните детайли и да имаме малко повече късмет", продължи унгарският национал.

Ливърпул прави слаб сезон и не покрива стандартите от последните десет години, но мърсисайдци почти със сигурност ще се класират за Шампионската лига. "Не мислим за следващия сезон, а за трите мача до края на този. Имаме за какво да играем, защото искаме да се класираме за Шампионската лига. Мястото на Ливърпул е там", завърши той.

Следвай ни:

Снимки: Imago