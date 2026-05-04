Ван Дайк: Този неприемлив сезон не може да бъде повторен

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк смята, че в клуба трябва да направят всичко възможно, за да не допуснат още един неприемлив сезон, повтарящ разочарованията от настоящия. Вчера мърсисайдци допуснаха 18-ата си загуба във всички турнири от началото на кампанията, а поражението от Манчестър Юнайтед бе 11-о само в Премиър лийг, и то в сезон, в който мърсисайдци защитаваха титлата си.

“Не съм тук, за да се оправдавам. Това бе много разочароващ, неприемлив сезон. Трудно е, но не бива да се самосъжаляваме по никакъв начин. Трябва да работим, за да преобърнем нещата и да направим така, че през следващия сезон това да не се случва. Това не е Ливърпул.

Мисля, че е неприемливо това, че загубихме толкова много пъти, защитавайки титлата си. Ще има много работа, която трябва да се свърши преди следващия сезон. Когато се върна от Световното първенство, ще се включа в това, но има много работа зад кулисите.

Много ме е грижа за този клуб. Знам, че беше труден сезон, но винаги ще бъда до него в добри и не толкова добри дни.

Остават ни три мача и самите ние трябва да направим така, че да си гарантираме участието в Шампионската лига през следващия сезон, защото знаем какво влияние има това на финансовата страна на клуба. Но също така и защото искаме да играем срещу най-добрите отбори в Европа. Не е лесно, но продължаваме”.

Virgil van Dijk says it has been "an unacceptable season" for Liverpool 🗣️😬 pic.twitter.com/XzzqUJrFjF — Match of the Day (@BBCMOTD) May 4, 2026

Снимки: Imago