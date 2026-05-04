Конате: Грешките от първото полувреме доведоха до загубата ни

Грешките от първото полувреме доведоха до загубата на Ливърпул срещу Манчестър Юнайтед в дербито от английското първенство по футбол в неделя, заяви защитникът Ибрахима Конате за клубния уебсайт.

"Много сме разочаровани, защото в началото допуснахме два гола, които не трябваше да допускаме. През второто полувреме показахме характер и изравнихме. Знаехме, че можем още, но ни вкараха още един гол. Имахме голяма възможност да вземем трите точки, но просто не започнахме добре", каза той.

"През първото полувреме губехме твърде много единоборства. В момента, в който коригирахме това, мачът стана равностоен. Така стигнахме и до двата гола, защото по това време пресирахме и бяхме агресивни. Нуждаехме се от още съвсем малко", продължи Конате.

"Предстоят ни три много важни мача, защото нашите съперници също се опитват да стигнат до европейските квоти. Първи е Челси и трябва да бъдем готови", завърши бранителят

Снимки: Imago