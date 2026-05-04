Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Конате: Грешките от първото полувреме доведоха до загубата ни

Конате: Грешките от първото полувреме доведоха до загубата ни

  • 4 май 2026 | 14:48
  • 475
  • 0

Грешките от първото полувреме доведоха до загубата на Ливърпул срещу Манчестър Юнайтед в дербито от английското първенство по футбол в неделя, заяви защитникът Ибрахима Конате за клубния уебсайт.

"Много сме разочаровани, защото в началото допуснахме два гола, които не трябваше да допускаме. През второто полувреме показахме характер и изравнихме. Знаехме, че можем още, но ни вкараха още един гол. Имахме голяма възможност да вземем трите точки, но просто не започнахме добре", каза той. 

"През първото полувреме губехме твърде много единоборства. В момента, в който коригирахме това, мачът стана равностоен. Така стигнахме и до двата гола, защото по това време пресирахме и бяхме агресивни. Нуждаехме се от още съвсем малко", продължи Конате. 

"Предстоят ни три много важни мача, защото нашите съперници също се опитват да стигнат до европейските квоти. Първи е Челси и трябва да бъдем готови", завърши бранителят

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

  • 4 май 2026 | 14:15
  • 934
  • 0
В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

  • 4 май 2026 | 14:09
  • 2550
  • 0
Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

  • 4 май 2026 | 13:39
  • 1893
  • 1
На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

  • 4 май 2026 | 12:36
  • 5961
  • 6
Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

  • 4 май 2026 | 12:31
  • 1498
  • 0
Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

  • 4 май 2026 | 12:05
  • 1339
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 10523
  • 36
Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

  • 4 май 2026 | 15:42
  • 4629
  • 9
Изненадващ титуляр за Челси, Нето и Гарначо дори не са в групата (съставите)

Изненадващ титуляр за Челси, Нето и Гарначо дори не са в групата (съставите)

  • 4 май 2026 | 16:07
  • 572
  • 0
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 10567
  • 64
Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
  • 13479
  • 33
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 17505
  • 38