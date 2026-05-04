Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

Фабио Капело е фигура в света на футбола, която не се нуждае от представяне. Като играч и треньор италианецът има богата кариера, която го превърна в едно от най-големите имена в спорта. По време на събитие на „Кориере дела Сера“ в Театро Комунале във Ферара той направи ретроспекция на своя дълъг футболен път.

Въпреки че кариерата му като футболист е белязана от немалко голове, италианецът заяви: „Най-добрият играч, с когото съм играл, беше Ривера“. Без да се колебае, той определи Кройф като „невероятен“ футболист и „много добър“ треньор, но като човек го описа като „надменен като холандците, които си мислят, че знаят всичко“.

Разговорът, който засегна и периода му като треньор, се завъртя около някои от имената, които е ръководил от скамейката. „Касано направи толкова много лудории, че ми е трудно да си спомня всички. Заедно с Балотели те са два примера за пропилян талант“, изрази съжаление Капело.

На Капело му се наложи да се справя със съблекалнята на Реал Мадрид и неговите играчи. Той определя напускането на „белия балет“ и завръщането си в Милан като „най-голямата грешка“ в треньорската си кариера. Въпреки това едно от най-големите имена, на които е бил наставник, е това на Роналдо в Испания. „Когато пристигна в Реал Мадрид, го попитах: „Колко тежеше, когато спечели Световното първенство? 84 килограма. А сега? 94“. За италианеца бразилецът е бил „негативен лидер“. „Той не тренираше както трябва и увличаше съотборниците си. Заедно с президента решихме да го освободим“, отбеляза той.

Относно трансфера на нападателя в Милан Капело пресъздаде разговора си с Берлускони. „Берлускони ми се обажда и ме пита: „Как е Роналдо?“. Отговорих му: „Президенте, той е добър, но не е добър пример. Винаги е по дискотеките, напълнял е. Мисли само за жени“. Веднага след този разговор „Гадзета“ обяви, че Феномена отива в Милан.

Спомняйки си за Берлускони като за „изключителна“ личност, италианецът продължи да споделя спомени от всички места, където е преминала кариерата му, винаги със съпругата си до него. Въпреки това той призна, че има специално отношение към един от градовете. „Мадрид, с този град имам уникална връзка“, завърши Капело.