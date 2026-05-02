Рома ще задържи Мален за постоянно

Донийл Мален е ентусиазиран от престоя си в Рома, като клубът ще активира клаузата за откупуване на стойност 25 млн. евро от Астън Вила. Нападателят пристигна през януари под наем срещу 2 млн. евро за шестмесечния период, с опция за закупуване срещу допълнителни 25 млн. евро.
Дори и най-големите оптимисти сред привържениците не биха могли да си представят въздействието, което той оказа на „Олимпико“. Само в 16 мача за „джалоросите“ в Серия "А" и Лига Европа нидерландецът отбеляза 12 гола и добави 2 асистенции.
Той е водещият голмайстор на отбора както в първенството, така и във всички турнири през този сезон, въпреки че се присъедини към състава едва в средата на януари.
От тези 12 гола, 11 бяха реализирани само в 14 мача от италианския шампионат, като Мален се разписа още при дебюта си срещу Торино на 18 януари, само два дни след финализирането на трансфера.
"Voetbal International" пише, че Мален е много доволен от ситуацията си в Рома, така че играчът и клубът са нетърпеливи да продължат сътрудничеството си за по-дълго време.
Това също така дава възможност на 27-годишния футболист да се съсредоточи върху пренасянето на тази увереност и форма в нидерландския национален отбор за предстоящото Световно първенство.
Снимки: Gettyimages