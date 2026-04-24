Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Джеймс Форест удължи договора си със Селтик

  • 24 апр 2026 | 02:19
  • 118
  • 0
Джеймс Форест удължи договора си със Селтик

Крилото на Селтик Джеймс Форест подписа нов договор, който ще го задържи в клуба през следващия сезон. 34-годишният Форест, който е най-титулуваният футболист на "зелено-белите", подписа едногодишно удължаване на контракта си с настоящия шампион във Висшата лига на Шотландия.

Форест е спечелил 26 големи отличия с отбора от Глазгоу, включително 13 титли в първенството, седем купи на страната и шест купи на Лигата. Той е отбелязал 110 гола в 564 мача за Селтик, като е реализирал поне по едно попадение във всеки един от 17-те сезона, в които е играл за 55-кратния първенец на Шотландия.

"Възхитен съм. Тук съм през цялата кариера и се наслаждавам на всяка минута от нея. Бяхме толкова успешни през времето ми тук и съм щастлив, че подписах за още една година и ще дам най-доброто от себе си за клуба, колкото и дълго да съм тук", коментира Форест пред официалния сайт на Селтик.

Тимът от Глазгоу е на трето място в класирането пет кръга преди края на сезона и изостава на три точки след лидера Хартс.

Следвай ни:

