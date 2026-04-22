Капитанът на Рейнджърс напуска в края на сезона

  • 22 апр 2026 | 17:26
Капитанът на Рейнджърс напуска в края на сезона

Капитанът на Глазгоу Рейнджърс - Джеймс Тавърниър, ще напусне клуба в края на сезона в шотландското първенство по футбол, съобщава „Скай Спортс“. 34-годишният англичанин пристигна на „Айброкс“ през 2015 година и носеше капитанската лента за тима през последните осем сезона, в които спечели титлата на страната през 2021-ва, Купата през 2022-ра и Купата на лигата през 2024-та. Тавърниър изведе Рейнджърс и до финала на Лига Европа през 2022 година, където отборът му отстъпи на германския Айнтрахт Франкфурт след дузпи.

„Този клуб беше огромна част от живота на мен и семейството ми през последните 11 години. Той ми даде толкова много на и извън терена и от момента, в който пристигнах, винаги се опитвах да дам всичко от себе си. Честта да бъда капитан на този клуб от 2018 година е нещо, с което винаги ще се гордея. Да водя този отбор, носейки капитанската лента и да ми бъде доверена тази роля означава повече за мен, отколкото мога да опиша с думи“, написа Джеймс Тавърниър в публикация в социалните мрежи.

Десният бранител има 144 гола в 562 мача за Рейнджърс във всички турнири, което го поставя на първо място сред всички защитници на Острова откъм резултатност. Понастоящем Рейнджърс заема второто място в шампионския кръг от шотландския Премиършип и изостава на една точка зад лидера Хартс преди изиграването на последните пет кръга.

Снимки: Gettyimages

