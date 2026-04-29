Роби Кийн е фаворит за мениджър на Селтик

  • 29 апр 2026 | 17:32
Роби Кийн е фаворит за мениджър на Селтик

Роби Кийн е фаворит за мениджър на Селтик от следващия сезон, съобщават британските медии. Бившият национал на Ейре в момента е начело на унгарския Ференцварош, карайки първия си сезон на поста.

Кийн игра като преотстъпен за половин шампионат в Селтик през 2010 година, но не успя да спечели трофей с отбора от Глазгоу.  Помощник в щаба на 45-годишния Кийн на "Селтик Парк" може да бъде Скот Браун. Бившият шотландски национал и длъгогодишен капитан на "зелено-белите" прекрати футболната си кариера през 2022 година с екипа на Абърдийн.

Настоящият временен мениджър на Селтик Мартин О'Нийл може да бъде назначен за технически директор в клуба от лятото. Треньорът на Мъдъруел Йенс Бертел Аско е резервен вариант да поеме 55-кратния шампион на Шотландия от новото първенство. В момента Селтик се намира на второ място в класирането във Висшата лига и изостава на 3 точки след лидера Хартс само четири кръга преди края на сезона.

