Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс Верстапен отговори на Карлос Сайнц: В средата на колоната е като в джунгла

Макс Верстапен отговори на Карлос Сайнц: В средата на колоната е като в джунгла

  • 4 май 2026 | 19:46
  • 555
  • 0

Бившият световен шампион Макс Верстапен отвърна на критиките на Карлос Сайнц относно агресивното му поведение в началните етапи на Гран При на Маями, като направи сравнение с „джунгла“.

Верстапен, който стартира втори, се завъртя на завой номер 2 в битка с Шарл Леклер и се срина до дъното зоната на точките. Там той се озова редом до пилотите на Уилямс – Сайнц и Алекс Албон.

Колапинто за срещата с Меси: Мечтата ми се сбъдна!
Колапинто за срещата с Меси: Мечтата ми се сбъдна!

В края на първата обиколка Верстапен предприе атака от вътрешната страна на Сайнц. Двамата бивши съотборници в Торо Росо влязоха в оспорвана битка колело до колело, която накара Сайнц да обвини Верстапен, че се отнася по този начин с пилотите в средата на колоната, очаквайки те да не му окажат съпротива.

"Той си мисли, че може да прави каквото си иска", ядоса се по радиото Сайнц.

Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място
Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място

В отговор на критиката на Карлос, Верстапен просто описа средата на колоната във Формула 1 като „джунгла“.

„Вероятно направих един от най-добрите си стартове за годината и имах страхотна инерция към завой 1, а Макс пред мен се завъртя, така че трябваше да намаля“, обясни Сайнц пред медиите.

Готов ли е Антонели за битката за титлата?
Готов ли е Антонели за битката за титлата?

„Всички караха наистина здраво и не знам защо; бяха се събудили с желание да се блъскат. Имаше много пилоти, но аз се опазих от неприятности и след като състезанието се успокои, започнах да ги изпреварвам един по един и се откъснах, за да завърша девети. Щастлив съм от това, беше солидно състезание.“

„Без неуважение, но това, което Макс направи на завой 17, беше опасно, знаейки, че понеже сме в средата на колоната, няма да се борим с него и в някакъв момент ще трябва да го пуснем“, добави Сайнц.

Президентът на ФИА: Формула 1 се завръща към V8 двигатели
Президентът на ФИА: Формула 1 се завръща към V8 двигатели

„Вероятно беше проява на леко разочарование от завъртането и опит да се върне начело възможно най-бързо, но в крайна сметка това е състезание.“

„Няма да го критикувам, просто в онзи момент почувствах, че ще се ударим. Той ме избута от пистата и аз загубих три позиции.“

В отговор, попитан от RacingNews365 за мнението му относно коментарите на Сайнц, Верстапен отвърна лаконично: „Не знам, в средата на колоната е малко като в джунгла, така че не знам какво да кажа.“

В Мерцедес се оказаха готови за връщане към V8 моторите
В Мерцедес се оказаха готови за връщане към V8 моторите
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

В Мерцедес се оказаха готови за връщане към V8 моторите

В Мерцедес се оказаха готови за връщане към V8 моторите

  • 4 май 2026 | 19:15
  • 682
  • 0
Перес коментира битката си с Алонсо в Маями

Перес коментира битката си с Алонсо в Маями

  • 4 май 2026 | 19:01
  • 496
  • 0
Колапинто за срещата с Меси: Мечтата ми се сбъдна!

Колапинто за срещата с Меси: Мечтата ми се сбъдна!

  • 4 май 2026 | 18:14
  • 1574
  • 1
Макларън представи прототипа си за Льо Ман

Макларън представи прототипа си за Льо Ман

  • 4 май 2026 | 15:41
  • 844
  • 0
Президентът на ФИА: Формула 1 се завръща към V8 двигатели

Президентът на ФИА: Формула 1 се завръща към V8 двигатели

  • 4 май 2026 | 15:14
  • 1774
  • 3
Хаджар за катастрофата: Много съм ядосан!

Хаджар за катастрофата: Много съм ядосан!

  • 4 май 2026 | 14:54
  • 1185
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

  • 4 май 2026 | 19:06
  • 11202
  • 70
Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

  • 4 май 2026 | 20:37
  • 4147
  • 8
Десподов претърпя операция

Десподов претърпя операция

  • 4 май 2026 | 19:39
  • 5127
  • 6
Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 26804
  • 106
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 21097
  • 40
Страхотна битка в решаващия сблъсък в Шумен

Страхотна битка в решаващия сблъсък в Шумен

  • 4 май 2026 | 20:07
  • 3517
  • 1