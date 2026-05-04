Макс Верстапен отговори на Карлос Сайнц: В средата на колоната е като в джунгла

Бившият световен шампион Макс Верстапен отвърна на критиките на Карлос Сайнц относно агресивното му поведение в началните етапи на Гран При на Маями, като направи сравнение с „джунгла“.

Верстапен, който стартира втори, се завъртя на завой номер 2 в битка с Шарл Леклер и се срина до дъното зоната на точките. Там той се озова редом до пилотите на Уилямс – Сайнц и Алекс Албон.

В края на първата обиколка Верстапен предприе атака от вътрешната страна на Сайнц. Двамата бивши съотборници в Торо Росо влязоха в оспорвана битка колело до колело, която накара Сайнц да обвини Верстапен, че се отнася по този начин с пилотите в средата на колоната, очаквайки те да не му окажат съпротива.

"Той си мисли, че може да прави каквото си иска", ядоса се по радиото Сайнц.

В отговор на критиката на Карлос, Верстапен просто описа средата на колоната във Формула 1 като „джунгла“.

„Вероятно направих един от най-добрите си стартове за годината и имах страхотна инерция към завой 1, а Макс пред мен се завъртя, така че трябваше да намаля“, обясни Сайнц пред медиите.

„Всички караха наистина здраво и не знам защо; бяха се събудили с желание да се блъскат. Имаше много пилоти, но аз се опазих от неприятности и след като състезанието се успокои, започнах да ги изпреварвам един по един и се откъснах, за да завърша девети. Щастлив съм от това, беше солидно състезание.“

„Без неуважение, но това, което Макс направи на завой 17, беше опасно, знаейки, че понеже сме в средата на колоната, няма да се борим с него и в някакъв момент ще трябва да го пуснем“, добави Сайнц.

„Вероятно беше проява на леко разочарование от завъртането и опит да се върне начело възможно най-бързо, но в крайна сметка това е състезание.“

„Няма да го критикувам, просто в онзи момент почувствах, че ще се ударим. Той ме избута от пистата и аз загубих три позиции.“

В отговор, попитан от RacingNews365 за мнението му относно коментарите на Сайнц, Верстапен отвърна лаконично: „Не знам, в средата на колоната е малко като в джунгла, така че не знам какво да кажа.“

Снимки: Imago