Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Колапинто за срещата с Меси: Мечтата ми се сбъдна!

Колапинто за срещата с Меси: Мечтата ми се сбъдна!

  • 4 май 2026 | 18:14
  • 787
  • 0

Аржентинският пилот на Алпин във Формула 1 Франко Колапинто не скри вълнението си от посещението на футболната суперзвезда Лионел Меси в бокса на отбора за Гран при на Маями и срещата с него.

22-годишният Колапинто не само публикува снимки с Меси в своя профил в социалната платформа Инстаграм, но и коментира публикация на капитана на аржентинския национален тим.

Макларън: Норис не спечели в Маями заради 0,7 секунди
Макларън: Норис не спечели в Маями заради 0,7 секунди

"Мечтата ми се сбъдна - да се срещнем! Това, че дойде да ме подкрепиш, е едно от най-специалните неща, които съм преживявал! Благодаря за отделеното време и твоята скромност. Ти си най-добрият", написа Франко Колапинто по повод снимките, които Лионел Меси пусна в профила си.

Меси бе сред ВИП-гостите за Гран при на Маями в САЩ, като се появи в компанията на съпругата и децата си, а други пилоти като Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел също се снимаха с него.

Президентът на ФИА: Формула 1 се завръща към V8 двигатели
Президентът на ФИА: Формула 1 се завръща към V8 двигатели
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Готов ли е Антонели за битката за титлата?

Готов ли е Антонели за битката за титлата?

  • 4 май 2026 | 14:18
  • 961
  • 0
Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място

Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място

  • 4 май 2026 | 13:59
  • 1364
  • 0
Макларън: Норис не спечели в Маями заради 0,7 секунди

Макларън: Норис не спечели в Маями заради 0,7 секунди

  • 4 май 2026 | 13:35
  • 3415
  • 1
20 секунди наказание за Леклер, което го прати на 8-о място

20 секунди наказание за Леклер, което го прати на 8-о място

  • 4 май 2026 | 00:45
  • 4430
  • 6
Доста работа за стюардите след финала в Маями

Доста работа за стюардите след финала в Маями

  • 4 май 2026 | 00:14
  • 2687
  • 0
Шарл Леклер: Захвърлих едно много силно състезание в кофата

Шарл Леклер: Захвърлих едно много силно състезание в кофата

  • 3 май 2026 | 23:46
  • 4575
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

  • 4 май 2026 | 19:06
  • 2359
  • 21
Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 21408
  • 92
Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

  • 4 май 2026 | 15:42
  • 19667
  • 25
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 11170
  • 31
Вихрен 1:1 Фратрия, домакините изравниха

Вихрен 1:1 Фратрия, домакините изравниха

  • 4 май 2026 | 17:45
  • 3452
  • 5
Начало на решаващия сблъсък между варненци и плевенчани

Начало на решаващия сблъсък между варненци и плевенчани

  • 4 май 2026 | 19:15
  • 726
  • 0