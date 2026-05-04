Колапинто за срещата с Меси: Мечтата ми се сбъдна!

Аржентинският пилот на Алпин във Формула 1 Франко Колапинто не скри вълнението си от посещението на футболната суперзвезда Лионел Меси в бокса на отбора за Гран при на Маями и срещата с него.

22-годишният Колапинто не само публикува снимки с Меси в своя профил в социалната платформа Инстаграм, но и коментира публикация на капитана на аржентинския национален тим.

"Мечтата ми се сбъдна - да се срещнем! Това, че дойде да ме подкрепиш, е едно от най-специалните неща, които съм преживявал! Благодаря за отделеното време и твоята скромност. Ти си най-добрият", написа Франко Колапинто по повод снимките, които Лионел Меси пусна в профила си.

Меси бе сред ВИП-гостите за Гран при на Маями в САЩ, като се появи в компанията на съпругата и децата си, а други пилоти като Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел също се снимаха с него.

"EU, VINISTE BOLUDO"🥹



La reacción de Franco Colapinto al encontrarse con Messi antes del Gran Premio de Miami 🚘🇺🇸



El piloto sumó 4 puntos en la carrera ⬆️



📹 @AlpineF1Team pic.twitter.com/OcCJZ9LtfG — Diario Olé (@DiarioOle) May 3, 2026

Снимки: Imago