Макларън представи прототипа си за Льо Ман

Макларън представи прототипа MCL-HY FIA Hypercar, с който ще се завърне в Световния шампионат за издръжливост и в „24-те часа на Льо Ман“ през 2027 г. Този ход бележи следващата глава в богатата история на отбора след почти три десетилетия отсъствие от най-високото ниво на състезанията за издръжливост.

Автомобилът беше показан в впечатляваща тестова разцветка за 2026, вдъхновена от Макларън M6A, който доминира в сериите Can-Am в края на 60-те години и с който се е състезавал основателя на компанията Брус Макларън..

The countdown to our first race in the 2027 FIA World Endurance Championship has truly begun – excited to reveal the MCL-HY FIA Hypercar, our 24 Hours of Le Mans challenger. Cannot wait to see it on track! pic.twitter.com/2I7ITRJ94s — Zak Brown (@ZBrownCEO) May 4, 2026

Макларън Hypercar Team ще бъде управляван в партньорство с United Autosports, като ще участва с два прототипа MCL-HY и ще започне тестове през май 2026 година.

Заводският пилотски състав включва Микел Йенсен, подкрепен от пилотите от програмата за развитие на Макларън Грегоар Соси и Ричард Вершор, както и пилота на United Autosports Бен Ханли, който ще допринесе с ценен опит в развитието на амбициозния проект.

„След години и месеци работа, ето че разкриваме MCL-HY пред света - заяви Зак Браун, главен изпълнителен директор на Макларън Racing. - Макларън Racing вече има три състезателни автомобила, готови да се борят в най-големите серии в света: Формула 1, Индикар и WEC. Това означава, че Макларън, партньорите на тима и фенове могат отново заедно да се борят за „Тройната корона“ – Гран При на Монако, "Инди 500" и „24-те часа на Льо Ман“ – една уникална история, която ни отличава.“

Наследството на Макларън в състезанията за издръжливост включва знаменитата победа в Льо Ман през 1995 още при дебюта, постигната от пилотите Яник Далма и Масанори Секия.

Завръщането през 2027 става възможно след удължаването на действието на правилата за клас Хиперкар от страна на ФИА поне до 2029, което дава увереност на производителите, наред с наскоро обявените програми от Форд и Дженезис.

