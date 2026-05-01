Зак Браун посочи "най-големия публичен провал" в неговия живот

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун посочи неуспешното участие в „Индианаполис 500“ с Фернандо Алонсо през 2019 година като „най-големия публичен провал“ в неговия живот.

Двукратният световен шампион дебютира в легендарната надпревара през 2017 година, когато Макларън се съюзи с Андрети. Тогава испанецът грабна приза за „най-добър новобранец“ в състезанието, след като стартира пети и се движеше в челната група преди двигателят на Хонда в неговия болид да изпуши 20 обиколки преди финала.

Две години Алонсо и Макларън се завърнаха в Индианаполис, но вече самостоятелно, без помощта на Андрети или друг от големите отбори в Индикар. Това се оказа и фатална грешка, тъй като Алонсо дори не се класира за състезанието, оставайки на последното 34-то място в квалификациите, а в „Инди 500“ участват само 33 коли.

„В ранните дни имаше големи препятствия. Когато аз стартирах моята компания, имаше много случаи, в които, ако чековете не се появиха в четвъртък, аз нямаше как да изплатя заплатите в петък. Но е нужна нагласата, че никога няма да се предаваш, независимо какво се случва.



„През годините съм допускал много грешки и нямам проблем с това. Винаги съм казвал, че е приемливо да правиш грешки, ако не повтаряш една грешка два пъти, защото трябва да се учиш от грешките си.



„Може би моят най-голям и публичен провал, защото е имало доста, но най-публичният беше неуспехът да се класираме за „Индианаполис 500“ с Фернандо Алонсо. Тогава това беше най-лошото изживяване в моя живот.



„Но аз съм горд от това, което звучи странно, но е понеже как ние разгледахме нещата и си взехме нужните поуки. Аз поех отговорност. В крайна сметка грешката, че не събрах правилните хора, беше моя. Не се доверих на моя инстинкт и се разочаровах.



„Така че се радвам, че се случи, защото аз няма да позволя тази грешка да се повтори. Оттогава ние сме завършили втори в „Инди 500“ два пъти и един път сме катастрофирали, борейки се за първото място“, заяви Браун по време на бизнес форум в Маями.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Снимки: Gettyimages