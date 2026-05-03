Тото Волф: Важно е Антонели да остане здраво стъпил на земята

Шефът на Мерцедес Тото Волф беше много доволен след финала на Гран При на Маями, в която лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели спечели третата си поредна победа за сезон 2026 във Формула 1.

„Надявам се, че Андреа ще може да продължи тази серия – обясни Тото. – Но най-важното е да остане здраво стъпил на земята.

„Имаме добър автомобил. Надявам се, че подобренията за следващото състезание ще проработят, но и двамата ни пилоти са много амбициозни и не бяха доволни от представянето ни на пистата тази седмица. Много е важно Антонели да остане здраво стъпил на земята и с двата крака.

„Понякога промените по колите не дават очаквания прогрес – допълни Волф. – Надявам се, че ние ще постигнем прогрес. И цял сезон ще има състезание по развитие на автомобилите. Но ще е важно какви пакети подобрения използваме, ще се вместим ли в тавана на бюджетите? Всичко това ще има значение.“

Снимки: Gettyimages