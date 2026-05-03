Ландо Норис: Яд ме е, но свалям шапка на Кими и Мерцедес

  • 3 май 2026 | 22:47
  • 244
  • 0

Световният шампион Ландо Норис не успя да се пребори за първата си победа в състезание с №1 на борда на своя автомобил, въпреки че водеше в Гран При на Маями преди спиранията в бокса в средата на състезанието.

Британецът обаче беше пресечен от Андреа Кими Антонели, който направи своя пит-стоп една обиколка преди него и успя да го изпревари. До финала пилотът на Макларън остана близко до своя съперник, но така и не успя да го изпревари, въпреки че Антонели се оплакваше от проблеми с поведението на неговия автомобил. По думите на Норис обаче младият италианецът не допусна достатъчно голяма грешка, от която той да може да се възползва и затова световният шампион каза, че сваля шапка на 19-годишния пилот.

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями
„Смесени чувства, наистина. Просто ни пресякоха, нямаме друго извинение, освен това. Пресякоха ни, трябваше да спрем първи. Кими свърши добра работа. Сваляш шапка на Мерцедес и Кими, направиха добро състезание.

„Лесно е да допуснеш грешка с тези коли в тези големи зони за спиране, но той не направи достатъчно голяма, за да мога да се възползвам. Така че аз трябва да съм доволен. Мисля, че като отбор ние трябва да сме щастливи.

„Яд ме е, че не успях да спечеля тук в Маями, мисля, че беше възможно днес. Просто нямах скоростта да го изпреваря в края, така че приемаме това с високо вдигната глава. Като цяло уикендът е позитивен“, каза световният шампион.

Снимки: Gettyimages

