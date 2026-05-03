Оскар Пиастри: Определено сме направили крачка напред, вълнувам се за бъдещето

Оскар Пиастри сподели своето удовлетворение от факта, че отборът на Макларън направи видим прогрес в своето представяне по време на уикенда за Гран При на Маями.

Consecutive Grand Prix podiums for OP81 ✌️#McLarenF1 | #MiamiGP 🌴 pic.twitter.com/V7u81nVX2K — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) May 3, 2026

Във Флорида австралиецът и неговият съотборник Ландо Норис спечелиха двойна победа в спринта, след което завършиха втори и трети в дългото състезание, в което триумфът беше за Андреа Кими Антонели с Мерцедес. След финала Пиастри каза, че е радостен от напредъка на Макларън и добави, че се надява той да продължи и в Канада след три седмици.

„Не беше най-простият уикенд. Квалификацията вчера се обърка малко и за двама ни, но темпото днес изглеждаше по-окуражително. Трябваше да направя няколко изпреварвания в края на състезанието. Беше доста късен щурм. Тук е доста сложно, особено в тези условия, така че благодаря на отбора.



„Ясно е, че отново се доближихме до челото, което е хубаво да се види. Този уикенд показахме, че, ако имаме позиция на пистата, ние можем да се представим добре. В Япония бяхме близо, но определено сме направили крачка напред. Надявам се да направим още една в Канада. Вълнувам се за бъдещето“, каза Пиастри.

Снимки: Gettyimages