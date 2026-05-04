20 секунди наказание за Леклер, което го прати на 8-о място

  • 4 май 2026 | 00:45
Шарл Леклер беше наказан с 20 секунди 3 часа след финала на Гран При на Маями заради множеството излизания извън трасето, които той направи в последната обиколка и стюардите са решили, че той е спечелил предимство от това.

Шарл се завъртя и се удари в предпазните стени в последния тур, като преди това се бори с Оскар Пиастри за 4-ото място. Колата му получи повреди след удара, но той успя да я докара до финала, като обаче пресече няколко завоя.

В последните два завоя го изпревариха Джордж Ръсел и Макс Верстапен, така че той завърши шести, но с наказанието отива осми.

С тази санкция Люис Хамилтън излиза шести, а Франко Колапинто записа най-доброто си класиране във Формула 1 – 7-о място в Маями.

Снимки: Imago

