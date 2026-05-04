  3. Дяков: Лудогорец ще продължи да бъде от водещите отбори, титлата на Левски е заслужена

  • 4 май 2026 | 11:46
Бившият капитан на Лудогорец Светослав Дяков коментира в студиото на Sportal.bg двубоя между ЦСКА и Лудогорец от първенството. Бившият национал сподели дългосрочните си очаквания дали разградчани ще излязат от ситуацията, в която се намират, и дали ще продължат да бъдат фактор в българския футбол.

„Сигурен съм, че това не е краят за Лудогорец. Отборът ще продължи да бъде сред водещите. Убеден съм, че собствениците ще вземат необходимите мерки, така че това да бъде последният път, в който виждаме Лудогорец в подобно състояние. Дали ще е шампион или не, не е толкова важно — въпросът е да се върне този начин на игра и този доминиращ стил, който всички харесваха в този отбор“, сподели Дяков.

Дяков коментира и представянето на Левски през този сезон, довело до шампионската титла за „сините“, като разкри какво според него се крие зад успеха им.

„За мен шампионската титла на Левски тази година е напълно заслужена. Те бяха най-постоянният отбор и според мен за 15-та поредна година българският футбол има заслужен шампион. Поздравления за отличната работа най-вече на двама души — Наско Сираков, гениален български футболист и ръководител, и Хулио Веласкес, който ми прави прекрасно впечатление като треньор. Не смятам, че Левски разполага с изключителни индивидуалности, но треньорът ги кара да играят като отбор и те се представят много силно. Ще се радвам да стигнат възможно най-далеч в Европа, за да се радваме всички българи“, завърши той.

