Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

В Премиър лийг става все по-горещо, а двубоят от 35-ия кръг между Челси и Нотингам Форест на „Стамфорд Бридж“ предлага интригуващ контраст в съдбите на двата исторически клуба. За домакините от Лондон сезонът се превърна в истинско изпитание, като тимът заема незавидното 9-о място с 48 точки и е на косъм да се размине с участие в Европа, ако не подобри спешно формата си и не излезе от кризата, в която се намира. От другата страна, Нотингам Форест пристига в столицата с 39 точки на 16-а позиция, все още борейки се за математическото си оцеляване, но окрилен от добрите резултати на международната сцена.

Представянето на Челси в първенството напоследък може да бъде описано само с една дума – трагично. „Сините“ записаха поредица от тежки поражения, включително 0:3 от Манчестър Сити, 0:1 от Манчестър Юнайтед и болезнено 0:3 от Брайтън в последните си три шампионатни срещи, а преди това паднаха и от Евертън (0:3) и Нюкасъл (0:1). Въпреки че клубът смени мениджъра и назначи Калъм Макфарлън като временен наставник, ефектът върху резултатите в Премиър лийг все още липсва. Единственият лъч светлина бе победата с 1:0 над Лийдс за ФА Къп, но в първенството отборът изглежда изгубен и без идейна мощ в атака.

В пълна противоположност, Нотингам Форест преживява истински ренесанс под ръководството на Витор Перейра. Португалският специалист не само стабилизира отбора в Англия, но и го изведе до полуфиналите в Лига Европа, където дори спечели първия полуфинал с Астън Вила. В първенството „червените“ са в серия от три мача без загуба, включително разгромното 5:0 над Съндърланд и 4:1 срещу Бърнли. Формата им в момента е една от най-добрите в лигата, което им дава огромно самочувствие преди визитата в Лондон.

В исторически план Челси има предимство с 43 победи срещу 27 за Нотингам в общо 101 срещи. По-рано този сезон „сините“ се наложиха категорично с 3:0 на „Сити Граунд“ през октомври с голове на Джош Ачеампонг, Педро Нето и Рийс Джеймс. Въпреки това, последните гостувания на Форест на „Стамфорд Бридж“ показват, че те знаят как да измъкват точки – през 2023 г. си тръгнаха с победа 1:0, а след това записаха равенство 1:1 през 2024 г. Половината от последните шест сблъсъка между тези съперници са завършвали с над 2.5 гола, което е предпоставка за резултатен мач.

Индивидуалната форма на Жоао Педро е едно от малкото позитивни неща за Челси – бразилецът има 14 гола през кампанията. Коул Палмър също остава ключова фигура с 9 попадения, макар и пет от тях да са от дузпи. За Нотингам голямата звезда е Морган Гибс-Уайт, който е реализирал 13 гола и е двигателят на отбора.

Калъм Макфарлън има сериозни главоболия с окомплектоването на състава. Твърдо аут поради контузии са младата надежда Естевао, Джейми Гитенс и вратарят Филип Йоргенсен. Под въпрос до последно ще бъдат капитанът Рийс Джеймс и Ливай Колуил, чието участие е крайно несигурно. Михайло Мудрик също остава извън сметките за този двубой.

Витор Перейра също не може да разчита на пълен състав. С контузии са защитниците Николо Савона и Вили Боли, както и вратарят Джон Виктор. Тежка загуба за атаката е отсъствието на Калъм Хъдсън-Одой. Под въпрос за „червените“ остават Мурило, Ибрахима Сангаре и Дан Ндойе, като тяхното състояние ще се преценява непосредствено преди срещата.

