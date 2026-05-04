Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист падна с цели 33 места и вече е №170 с актив от 365 точки. Това се дължи на загубата му в първия кръг на “Мастърс”-а в Мадрид, където имаше да защитава 90 точки от достигането си до 1/8-финалите миналия сезон, и на ранното му отпадане на“Чаланджър”-а в Екс-Ан-Прованс (Франция). Това е неговото най-ниско класиране от 13 септември 2010 година, когато е бил 190-и.

Григор Димитров се отказа от участие на "Мастърс"-а в Рим

Втората ракета на България Димитър Кузманов също губи позиции - пет, и вече е №315 в класацията на АТР с актив от 165 точки.

Пьотр Нестеров се изкачи с две места до №428 със 110 точки, а световният шампион за юноши Иван Иванов направи крачка напред и записа рекордно класиране в своята кариера - №597 с 65 точки на сметката му. Най-прогресиращият български играч тази седмица е Анас Маздрашки, който се изкачва с 15 позиции до №860.

Шампионът от Мадрид Яник Синер оглавява класацията с 14 350 точки, следван от Карлос Алкарас с 12 960, Александър Зверев с 5805, Новак джокович с 4700 и други. Има и една промяна в топ 10 - Даниил Медведев се изкачи на деветата позиция, измествайки Лорензо Мусети.