Ботев изиска пълния аудизапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изразява своето сериозно възмущение и дълбоко безпокойство от решенията, взети чрез системата VAR по време на срещата срещу ПФК Локомотив Пловдив, при която бе отменено попадение за нашия отбор.

Представените визуализации и начертаните линии за засада будят сериозни съмнения относно тяхната коректност и обективност. Анализът на наличните кадри показва:

несъответствие на линиите с геометрията и перспективата на терена;

липса на прозрачност относно използваните точки за калибриране;

неяснота относно процеса и отговорното лице при позиционирането на линиите.

Особено притеснителен е фактът, че VAR съдията Станимир Тренчев е участвал и в други срещи на ПФК Ботев Пловдив, при които са налице спорни решения в ущърб на клуба, включително случаи на отменени попадения след VAR намеса, които предизвикаха сериозни реакции от страна на клуба и футболната общественост.

Още през ноември 2025 г. ПФК Ботев Пловдив официално сезира БФС с искане същият съдия да не бъде назначаван на наши срещи поради съмнения за тенденциозност.

Същевременно следва да отбележим, че в публичното пространство са налични редица случаи и реакции от други клубове в българския футбол, свързани с решения при участието на съдия Станимир Тренчев, включително:

официална позиция на ПФК Хебър, с която съдията бе обявен за нежелан за техни срещи след спорни VAR решения;

публично изразени съмнения от страна на ПФК Арда относно съдийството в техни мачове;

реакции от клубове от Втора лига, включително ПФК Несебър, относно ключови съдийски решения;

публично изразени притеснения от страна на представители на ПФК Берое още при назначаването му за конкретни срещи.

Натрупването на подобни случаи и реакции от различни клубове създава обосновано усещане за повтаряемост и сериозно подкопава доверието в безпристрастността на съдийството и в работата на VAR системата.

С оглед гореизложеното, настояваме за:

Пълна, задълбочена и независима проверка на конкретната ситуация; Публикуване на пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на VAR разглеждането; Предоставяне на техническа информация относно процеса на калибриране и чертане на линиите; Проверка за спазване на всички протоколи при използването на VAR системата; Пълно отстраняване на съдията Станимир Тренчев от срещи на ПФК Ботев Пловдив; Гаранции за прозрачност и еднакво прилагане на стандартите към всички клубове.

ПФК Ботев Пловдив няма да приеме практики, които поставят под съмнение честността на състезанието и равнопоставеността между участниците.

Очакваме незабавни действия и конкретен отговор в кратък срок.