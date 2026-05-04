  3. Ботев изиска пълния аудизапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изразява своето сериозно възмущение и дълбоко безпокойство от решенията, взети чрез системата VAR по време на срещата срещу ПФК Локомотив Пловдив, при която бе отменено попадение за нашия отбор.

26 Ботев (Пловдив) 0:2 Локомотив (Пловдив)

Представените визуализации и начертаните линии за засада будят сериозни съмнения относно тяхната коректност и обективност. Анализът на наличните кадри показва:

  • несъответствие на линиите с геометрията и перспективата на терена;

  • липса на прозрачност относно използваните точки за калибриране;

  • неяснота относно процеса и отговорното лице при позиционирането на линиите.

Особено притеснителен е фактът, че VAR съдията Станимир Тренчев е участвал и в други срещи на ПФК Ботев Пловдив, при които са налице спорни решения в ущърб на клуба, включително случаи на отменени попадения след VAR намеса, които предизвикаха сериозни реакции от страна на клуба и футболната общественост.

Още през ноември 2025 г. ПФК Ботев Пловдив официално сезира БФС с искане същият съдия да не бъде назначаван на наши срещи поради съмнения за тенденциозност.

Същевременно следва да отбележим, че в публичното пространство са налични редица случаи и реакции от други клубове в българския футбол, свързани с решения при участието на съдия Станимир Тренчев, включително:

  • официална позиция на ПФК Хебър, с която съдията бе обявен за нежелан за техни срещи след спорни VAR решения;

  • публично изразени съмнения от страна на ПФК Арда относно съдийството в техни мачове;

  • реакции от клубове от Втора лига, включително ПФК Несебър, относно ключови съдийски решения;

  • публично изразени притеснения от страна на представители на ПФК Берое още при назначаването му за конкретни срещи.

Натрупването на подобни случаи и реакции от различни клубове създава обосновано усещане за повтаряемост и сериозно подкопава доверието в безпристрастността на съдийството и в работата на VAR системата.

С оглед гореизложеното, настояваме за:

  1. Пълна, задълбочена и независима проверка на конкретната ситуация;

  2. Публикуване на пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на VAR разглеждането;

  3. Предоставяне на техническа информация относно процеса на калибриране и чертане на линиите;

  4. Проверка за спазване на всички протоколи при използването на VAR системата;

  5. Пълно отстраняване на съдията Станимир Тренчев от срещи на ПФК Ботев Пловдив;

  6. Гаранции за прозрачност и еднакво прилагане на стандартите към всички клубове.

ПФК Ботев Пловдив няма да приеме практики, които поставят под съмнение честността на състезанието и равнопоставеността между участниците.

Очакваме незабавни действия и конкретен отговор в кратък срок.

Иван Кочев: Не правим трагедии

Венцеслав Иванов: Положителното е победата и головете ни

Лудогорец ще направи шпалир на Левски, Петричев с коментар за кризата и "синята" титла

Бойко Величков: Резултатът ни задоволява напълно, но все още имаме да наваксваме

Хьогмо: Много сме далеч от стандартите, 10 футболисти са аут, не изглеждаме като силен отбор

Янев: Трябва да се радваме на тези победи, защото през годините този отбор не ни е позволявал да стигнем до нещо повече от равенство

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

