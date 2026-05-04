Венцеслав Иванов: Положителното е победата и головете ни

Ком (Берковица) се наложи с 4:1 у дома над едноименния тим на Троян. Срещата е от 19-ия кръг на Северозападна Трета лига.

Венцеслав Иванов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Положителното е победата и отбелязаните четири гола! Настройка, отношението и поведението за и по време на самия мач не беше на нивото, което трябва да бъде. В този случай победихме, но след такава липса на концентрация друг път със сигурност няма да сме от страната на победителите. Този двубой трябва да ни е сигнална лампа, че ако излезеш с такава нагласа, нищо добро не ни чака, а първенството не е свършило. Има още 3 мача, в които е нужно да преосмислим поведението си“.