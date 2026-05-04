  • 4 май 2026 | 07:19
Иван Кочев: Не правим трагедии

Загорец (Нова Загора) надви у дома Марица (Милево) с 2:1. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Загорец обърна Марица (Милево) накрая
Загорец обърна Марица (Милево) накрая

Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Получи се добър мач, в който създадохме за пореден път страшно много голови положения. Още през първото полувреме имахме доста ситуации, като започнем още в първите 8-9 минути. Веднъж уцелихме и гредата, отмениха ни гол заради засада, макар че не съм убеден, че имаше такава след рикошета, който се получи. След като поведохме, домакините сравнително бързо ни изравниха след наша грешка. Знаем силата на Мариян Тонев, той играе по един и същи начин – загърбва топката и я търси да я отиграе с ляв крак. Надигра доста наши футболисти и отбеляза, на което трябва да обърнем внимание. При техния победен гол сбъркахме, бяхме доста „разредени“ в защита и домакините реализираха. Не правим трагедии. В предишни мачове реализирахме положенията си или голяма част от тях, но в този не се получи. Грешим и ще се учим от грешките си. Аз искам да изградим стил, да играем атакуващ футбол. Беше лесно да се затворим и да пазим резултата. Но искам тези млади момчета да играят добър футбол. Поздравявам Загорец за победата, у дома се представят добре, а ние ще се подготвим за следващия ни мач срещу Асеновец“.

