Половин дузина играчи на Локо (София) са с неясно бъдеще

  • 4 май 2026 | 09:09
Десният бек на Локомотив София Джунейт Али и още петима играчи са с изтичащи договори в края на сезона.

Ръководството е решило да изчака развръзката в шампионата и после да види на кои играчи няма да разчита за идната кампания. Освен Али, с контракти до юни са още Райън Бидунга, Доналдо Ачка, Меси Биатумусока, Красимир Милошев и Диого Рапосо.

Али пристигна при "червено-черните" през февруари миналата година от Крумовград. Той има 28 мача и 2 асистенции за столичани.

Трима играчи на Локомотив София пък са под наем до края на кампанията. Става въпрос за Доминик Янков, който дойде през зимата от Риека и двама чужденци - Садио Дембеле и Луна. Те дойдоха още за старта на кампанията.

В "Надежда" искат да задържат Янков, но това едва ли ще се случи, след като треньорът, заради когото се съгласи да дойде в Локомотив, Станислав Генчев, напусна.

По-вероятно е Янков да се опита отново да се наложи в хърватския тим.

Иван Кочев: Не правим трагедии

Венцеслав Иванов: Положителното е победата и головете ни

Лудогорец ще направи шпалир на Левски, Петричев с коментар за кризата и "синята" титла

Бойко Величков: Резултатът ни задоволява напълно, но все още имаме да наваксваме

Хьогмо: Много сме далеч от стандартите, 10 футболисти са аут, не изглеждаме като силен отбор

Янев: Трябва да се радваме на тези победи, защото през годините този отбор не ни е позволявал да стигнем до нещо повече от равенство

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

Ботев изиска пълния аудизапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

