Половин дузина играчи на Локо (София) са с неясно бъдеще

Десният бек на Локомотив София Джунейт Али и още петима играчи са с изтичащи договори в края на сезона.

Ръководството е решило да изчака развръзката в шампионата и после да види на кои играчи няма да разчита за идната кампания. Освен Али, с контракти до юни са още Райън Бидунга, Доналдо Ачка, Меси Биатумусока, Красимир Милошев и Диого Рапосо.

Али пристигна при "червено-черните" през февруари миналата година от Крумовград. Той има 28 мача и 2 асистенции за столичани.

Трима играчи на Локомотив София пък са под наем до края на кампанията. Става въпрос за Доминик Янков, който дойде през зимата от Риека и двама чужденци - Садио Дембеле и Луна. Те дойдоха още за старта на кампанията.

В "Надежда" искат да задържат Янков, но това едва ли ще се случи, след като треньорът, заради когото се съгласи да дойде в Локомотив, Станислав Генчев, напусна.

По-вероятно е Янков да се опита отново да се наложи в хърватския тим.