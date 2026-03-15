Тимът на Душан Керкез спъна АЕК

Атромитос взе точка от АЕК и завърза още повече битката за титлата в Гърция. Тимът на Душан Керез стигна до 2:2 в домакинството си на гранда. Мартин Георгиев отново бе на резервната скамейка на гостите, но не влезе в игра. След този резултат АЕК, ПАОК и Олимпиакос са на върха с равен брой точки. Атромитос е седми, след като бележи изключителен прогрес след пристигането на Керкез, който пое тима, когато той се бореше за оцеляване. Домакините спряха серия от 10 поредни загуби срещу АЕК.

Атромитос изигра добро първо полувреме, въпреки че гостите имаха инициативата. Домакините поведоха в 33-ата минута, след като Герасимос Митоглу бе изпуснат след центриране от фал и с глава откри резултата. Малко преди почивката те стигнаха до второ попадение, но то не бе зачетено поради засада. След удар на Караманис и намеса на Стракоша топката се удари в гредата, а Баку бе точен при добавката, но голът не бе признат. Секунди по-късно АЕК стигна до попадение на Варга, но след разглеждане с ВАР и то бе отменено.

След почивката гостите вдигнаха темпото и притиснаха тима на Керкез. Усилията им бяха възнаградени и те стигнаха до пълен обрат в рамките на шест минути. Лука Йович изравни в 63-ата минута след хубав удар, а малко по-късно сърбинът се разписа още веднъж, след като завърши отлична атака. Радостта на АЕК обаче бе кратка, тъй като веднага след подновяването на играта Атромитос изравни. Гостите отново не се справиха със статично положение. След центриране от ъглов удар Самуел Мутусами бе оставен непокрит и се разписа.

Пет минути преди края столичани имаха голям шанс отново да поведат, но вратарят Гугешашвили отрази удар с глава на Варга. Драматични моменти имаше в наказателното поле на домакините и в добавеното време и то отново след ъглов удар. Мукуди засече топката с глава и тя се удари в горната греда, а при добавката Йович нацели лявата греда на Гугешашвили.