Без българи в дербито между АЕК и ПАОК

АЕК разби ПАОК с 3:0 в дербито на 2-рия кръг от шампионския плейоф в Супер лигата на Гърция. Никой от българите в двата отбора обаче не взе участие в мача. Мартин Георгиев остана неизползвана резерва за домакините, докато Кирил Десподов е контузен и няма да играе повече до края на сезона за гостите.

Още от самото начало срещата тръгна зле за състава от Солун. В 36-ата минута Томаш Кенджора си отбеляза автогол. Резултатът можеше да бъде удвоен в 45-ата минута, но втори гол за АЕК бе отменен.

Все пак домакините добавиха още две попадения през втората част. В 73-тата минута Абубакари Койта удвои резултата, а класическото 3:0 оформи Орбелин Пинеда в 80-ата минута.

С тази победа АЕК се откъсна на върха в класирането с актив от 66 точки. ПАОК остава на 3-тата позиция с 58 точки.

