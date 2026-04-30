Филипов е емоционална публикация: Поех отговорност, днес Ботев е различен!

Благодетелят на най-стария действащ български футболен клуб Ботев (Пловдив) - Илиян Филипов написа емоционална публикация на личния си профил във Facebook. Филипов акцентира, че когато се е заел с издръжката на клуба преди около година в тежкия момент след раздялата с Антон Зингаревич, той не е придобил пакет акции и въпреки това е поел отговорността за “канарчетата”, които днес имат напълно различен облик.
Ето и какво написа той:
Приятели, ботевисти,
Ще бъда напълно откровен с вас.
Не съм собственик на Ботев.
Не съм взел акции от клуба.
Но поех отговорност.
Заедно с много хора привлякохме 126 фирми, които застанаха зад Ботев.
Вложих лично време, енергия и средства от моите компании, защото вярвам в този клуб.
Днес Ботев е различен.
Има финансова дисциплина.
Всички в клуба получават заплатите си навреме.
Изградихме отбор за 10 месеца, въпреки че започнахме почти от нулата.
Днес имаме 34 футболисти и една от най-дългите и качествени скамейки в лигата.
Но истината е една:
Оставен ни бе огромен дълг.
Тежест, която не може да бъде решена от един човек или няколко фирми.
Затова Ботев има нужда от всички нас.
От следващия мач стартираме кампания с виртуални билети, която ще продължи до края на следващия сезон.
Всички детайли ще бъдат публикувани в официалния сайт на клуба.
Призовавам всеки, който обича Ботев:
Купете билет за мача.
Ако не можете да сте на стадиона – вземете виртуален билет.
Подкрепете клуба и с нашите артикули.
Това не е помощ за мен.
Това е подкрепа за Ботев.
Аз ще продължа да давам всичко от себе си.
Вярвам, че заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото.
Само заедно.