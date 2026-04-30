Филипов е емоционална публикация: Поех отговорност, днес Ботев е различен!

Благодетелят на най-стария действащ български футболен клуб Ботев (Пловдив) - Илиян Филипов написа емоционална публикация на личния си профил във Facebook. Филипов акцентира, че когато се е заел с издръжката на клуба преди около година в тежкия момент след раздялата с Антон Зингаревич, той не е придобил пакет акции и въпреки това е поел отговорността за “канарчетата”, които днес имат напълно различен облик.

Ето и какво написа той:



Приятели, ботевисти,



Ще бъда напълно откровен с вас.



Не съм собственик на Ботев.

Не съм взел акции от клуба.



Но поех отговорност.



Заедно с много хора привлякохме 126 фирми, които застанаха зад Ботев.

Вложих лично време, енергия и средства от моите компании, защото вярвам в този клуб.



Днес Ботев е различен.



Има финансова дисциплина.



Всички в клуба получават заплатите си навреме.

Изградихме отбор за 10 месеца, въпреки че започнахме почти от нулата.

Днес имаме 34 футболисти и една от най-дългите и качествени скамейки в лигата.



Но истината е една:



Оставен ни бе огромен дълг.

Тежест, която не може да бъде решена от един човек или няколко фирми.



Затова Ботев има нужда от всички нас.

От следващия мач стартираме кампания с виртуални билети, която ще продължи до края на следващия сезон.

Всички детайли ще бъдат публикувани в официалния сайт на клуба.



Призовавам всеки, който обича Ботев:



Купете билет за мача.

Ако не можете да сте на стадиона – вземете виртуален билет.

Подкрепете клуба и с нашите артикули.



Това не е помощ за мен.

Това е подкрепа за Ботев.



Аз ще продължа да давам всичко от себе си.

Вярвам, че заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото.



Само заедно.