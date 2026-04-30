  • 30 апр 2026 | 02:32
Филипов е емоционална публикация: Поех отговорност, днес Ботев е различен!

Благодетелят на най-стария действащ български футболен клуб Ботев (Пловдив) - Илиян Филипов написа емоционална публикация на личния си профил във Facebook. Филипов акцентира, че когато се е заел с издръжката на клуба преди около година в тежкия момент след раздялата с Антон Зингаревич, той не е придобил пакет акции и въпреки това е поел отговорността за “канарчетата”, които днес имат напълно различен облик.

Ето и какво написа той:

Приятели, ботевисти,

Ще бъда напълно откровен с вас.

Не съм собственик на Ботев.
Не съм взел акции от клуба.

Но поех отговорност.

Заедно с много хора привлякохме 126 фирми, които застанаха зад Ботев.
Вложих лично време, енергия и средства от моите компании, защото вярвам в този клуб.

Днес Ботев е различен.

Има финансова дисциплина.

Всички в клуба получават заплатите си навреме.
Изградихме отбор за 10 месеца, въпреки че започнахме почти от нулата.
Днес имаме 34 футболисти и една от най-дългите и качествени скамейки в лигата.

Но истината е една:

Оставен ни бе огромен дълг.
Тежест, която не може да бъде решена от един човек или няколко фирми.

Затова Ботев има нужда от всички нас.
От следващия мач стартираме кампания с виртуални билети, която ще продължи до края на следващия сезон.
Всички детайли ще бъдат публикувани в официалния сайт на клуба.

Призовавам всеки, който обича Ботев:

Купете билет за мача.
Ако не можете да сте на стадиона – вземете виртуален билет.
Подкрепете клуба и с нашите артикули.

Това не е помощ за мен.
Това е подкрепа за Ботев.

Аз ще продължа да давам всичко от себе си.
Вярвам, че заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото.

Само заедно.

Огромен купон в съблекалнята на ЦСКА след класирането на финала

Стоичков открехна завесата преди конгреса на ФИФА

Карлос Насар: Момчетата си заслужават успеха

Теодор Иванов: Показахме голям характер

Бойко Величков: Заслужено сме на финал!

Брахими с послание към феновете на ЦСКА

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

