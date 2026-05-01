Ботев (Пловдив) показа новия екип, "жълто-черните" дебютират с него в дербито срещу Локомотив

  • 1 май 2026 | 19:18
Ботев (Пловдив) показа новия екип, "жълто-черните" дебютират с него в дербито срещу Локомотив

  • 1 май 2026 | 19:18

Ботев (Пловдив) официално представи новия си екип за сезон 2026/27. Футболистите на Лъчезар Балтанов ще дебютират с него още в предстоящото градско дерби с Локомотив в неделя (3 май).

Ботев се завръща към класиката

Ето какво написаха от клуба:

"ЖЪЛТО И ЧЕРНО ОБИЧАМЕ НИЕ! РАЙЕТО СВЕЩЕНО – ЗА НЕГО СЕ БИЕМ!

Представяме ви официалния екип на Ботев Пловдив за сезон 2026/27. Тодор Неделев, Никола Солдо и Енок Куатенг позираха с новия екип на любимото място на левичаря – центъра на Пловдив.

Ботев е символът на града – отбор, дълбоко вплетен в историята на Пловдив и в сърцата на поколения привърженици. Любимото жълто-черно райе се завръща на екипите, за да донесе радост на феновете и да припомни славните моменти в историята на клуба.

Футболистите на най-стария футболен клуб в България ще дебютират с новите фланелки в Дербито на Пловдив. Класическото райе ще бъде налично в неделя от 10:00 часа в клубния магазин и онлайн. Пловдив е само наш!".

Делегацията на БФС взе участие в 76-ия Конгрес на ФИФА

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Още един шеф пред раздяла с Локомотив (Сф)

Дунав, Добруджа, Етър, Лудогорец, ЦСКА, Бешикташ и Рапид са сред участниците в турнира "Северна звезда"

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Левски - ЦСКА 1948

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Монтана се добра до точка срещу Септември

11-те на Добруджа и Локомотив (София)

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

Следете със Sportal.bg плейофните мачове в Перник и Плевен от Sesame НБЛ

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

