Ботев (Пловдив) показа новия екип, "жълто-черните" дебютират с него в дербито срещу Локомотив

Ботев (Пловдив) официално представи новия си екип за сезон 2026/27. Футболистите на Лъчезар Балтанов ще дебютират с него още в предстоящото градско дерби с Локомотив в неделя (3 май).

Ботев се завръща към класиката

Ето какво написаха от клуба:

"ЖЪЛТО И ЧЕРНО ОБИЧАМЕ НИЕ! РАЙЕТО СВЕЩЕНО – ЗА НЕГО СЕ БИЕМ!

Представяме ви официалния екип на Ботев Пловдив за сезон 2026/27. Тодор Неделев, Никола Солдо и Енок Куатенг позираха с новия екип на любимото място на левичаря – центъра на Пловдив.

Ботев е символът на града – отбор, дълбоко вплетен в историята на Пловдив и в сърцата на поколения привърженици. Любимото жълто-черно райе се завръща на екипите, за да донесе радост на феновете и да припомни славните моменти в историята на клуба.

Футболистите на най-стария футболен клуб в България ще дебютират с новите фланелки в Дербито на Пловдив. Класическото райе ще бъде налично в неделя от 10:00 часа в клубния магазин и онлайн. Пловдив е само наш!".