Ботев (Пд) предложи нов договор на Балоянис

От Ботев (Пловдив) са предложили нов двугодишен договор на гръцкия защитник Константинос Балоянис. В предстоящото дерби с Локомотив (Пловдив) той ще бъде отличен за своя мач №100 с екипа на „жълто-черните“.



Новината съобщи благодетелят на клуба Илиян Филипов, който отправи и похвали към бранителя, носещ фланелката на Ботев вече три години.

Ето какво написа Илиян Филипов:



“Днес направихме важна стъпка за бъдещето на ПФК Ботев Пловдив – предложихме нов договор на нашия футболист Константинос Балоянис. Константинос вече 3 години защитава цветовете и емблемата на нашия клуб. Той беше част от Ботев в най-тежките ни моменти и остана, когато беше най-трудно. Това говори достатъчно за неговия характер и отдаденост. Той е един от качествените ни футболисти, който винаги е показвал сърце, професионализъм и уважение към клуба и нашата публика. Надяваме се, че ще обмисли нашето предложение и ще остане част от Ботев поне още 2 години, за да продължим заедно по пътя, който изграждаме. В предстоящото дерби с Локомотив Пловдив, Константинос Балоянис ще бъде награден от ръководството по случай своя мач номер 100 с екипа на Ботев. Нека не пропускаме този момент. Нека бъдем заедно на стадиона и покажем нашата благодарност и уважение към един футболист, който даде много за Ботев. Само Ботев!”

Снимки: Startphoto