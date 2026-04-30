Полицията в Пловдив затяга мерките за сигурност за дербито между Ботев и Локомотив

Полицията в Пловдив предприема допълнителни мерки за осигуряване на спокойното провеждане на дербито между Ботев и Локомотив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. За недопускане на противообществени прояви ще следят екипи от ОДМВР-Пловдив и придадени сили от СДВР и Дирекция "Жандармерия".

Срещата между двата отбора е на 3 май (неделя) от 16:15 часа на стадион "Христо Ботев". Предвид очаквания засилен интерес и за да се избегне затруднение на пропускателния режим, от полицията апелират зрителите да се възползват от по-ранното отваряне на вратите на спортното съоръжение – в 14:00 ч.

На изградените контролни пунктове служителите на реда ще осъществяват проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. До трибуните няма да бъдат допускани хора в нетрезво състояние или под въздействие на наркотици, както и носещи забранени предмети и вещи - огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове и други.

Малолетни ще влизат само с пълнолетен придружител или след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет. При охраната на мача ще бъде използвано видеонаблюдение и на заснети извършители на закононарушения (хвърляне на бомбички, димки, сбивания и др.) ще бъде търсена отговорност по ЗООРПСМ и Наказателния кодекс.

Преди, по време и след приключване на дербито екипи от областната дирекция на МВР, СДВР и Дирекция "Жандармерия" ще следят за опазването на обществения ред на територията на Пловдив и ще реагират своевременно на всеки сигнал, уточняват още от ОДМВР-Пловдив.

Засилено полицейското присъствие ще има в периметъра около стадион "Христо Ботев", като в диапазона от 13:30 ч. до 20:00 ч. е възможно да се наложи временно спиране на движението на моторни превозни средства в следните пътни участъци:

- бул. „Източен“, от кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Санкт Петербург“;

- ул. „Богомил“, от кръстовището с бул. „Източен“ до кръстовището с ул. „Лев Толстой“;

- ул. „Варшава“, от кръстовището с ул. „Богомил“ до кръстовището с ул. „Славянска“;

-ул. „Лев Толстой“, от кръговото кръстовище с ул. „Димитър Ризов“ до кръстовището с ул. „Богомил“;

-бул. „Цар Борис III Oбединител“, в района на кръстовището с ул. „Света Петка“;

- ул. „Света Петка“, от кръстовището с бул. „Цар Борис III Oбединител“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“;

- бул. „Княгиня Мария Луиза“, от ул. „Света Петка“ до бул. „Източен“.

По повод заявени шествия от привърженици на двата отбора са взети мерки за тяхното осигуряване с полицейски съпровод. Около 13:45 часа, от сборен пункт на пл. „Стефан Стамболов“, феновете на домакините ще преминат по ул. „Княз Александър I”, Централна поща, ул. „Света Петка“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Източен“, за да стигнат до стадион „Христо Ботев“.

В 14:00 часа към спортното съоръжение ще се насочат и привържениците на гостуващия отбор, които ще се движат по маршрута от стадион „Локомотив“ – ул. „Лев Толстой“ – ул. „Богомил“.