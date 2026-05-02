Алегри обясни как ще замести Модрич

  2 май 2026 | 15:46
Алегри обясни как ще замести Модрич

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри коментира как ще се справи с отсъствието на Лука Модрич, който няма да играе до края на сезона. 40-годишният хърватин получи контузия в дербито с Ювентус.

“Много съжалявам за тази контузия, която ще го извади от игра до края на сезона, въпреки че той има голямо желание да се завърне. Имаме страхотни играчи, които да го заместят - Яшари или Ричи, които израснаха много и имам голямо доверие в тях”, заяви Алегри.

Яшари беше един от най-скъпите нови попълнения на Милан миналото лято, но не успя да се наложи на “Сан Сиро”. “За съжаление, той получи неприятна контузия в началото на сезона, която го извади от игра за дълго време. Бъдещето е пред него и мисля, че Милан направи отличен трансфер в негово лица”, коментира Алегри.

Още от Футбол свят

Де Йонг: Винаги съм искал да играя за Барселона и няма причина да напускам

Де Йонг: Винаги съм искал да играя за Барселона и няма причина да напускам

  • 2 май 2026 | 14:25
Арбелоа: Каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, си остава там

Арбелоа: Каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, си остава там

  • 2 май 2026 | 14:03
Челси набеляза Игор Тиаго, Брентфорд го оценява вече на 80 милиона

Челси набеляза Игор Тиаго, Брентфорд го оценява вече на 80 милиона

  • 2 май 2026 | 13:55
Салах: Радвам се, че си тръгвам през голяма врата, мога да дам още много на футбола

Салах: Радвам се, че си тръгвам през голяма врата, мога да дам още много на футбола

  • 2 май 2026 | 13:03
Натоварената програма на Арсенал продължава с лондонско дерби

Натоварената програма на Арсенал продължава с лондонско дерби

  • 2 май 2026 | 07:00
Байерн посреща Хайденхайм с мисълта за реванша с ПСЖ

Байерн посреща Хайденхайм с мисълта за реванша с ПСЖ

  • 2 май 2026 | 06:45
Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
Цветомир Найденов отиде за риба

Цветомир Найденов отиде за риба

  • 2 май 2026 | 16:53
Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

  • 2 май 2026 | 16:29
Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

  • 2 май 2026 | 15:53
Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

  • 2 май 2026 | 11:40
Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

  • 2 май 2026 | 12:14
