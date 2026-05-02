Алегри обясни как ще замести Модрич

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри коментира как ще се справи с отсъствието на Лука Модрич, който няма да играе до края на сезона. 40-годишният хърватин получи контузия в дербито с Ювентус.

“Много съжалявам за тази контузия, която ще го извади от игра до края на сезона, въпреки че той има голямо желание да се завърне. Имаме страхотни играчи, които да го заместят - Яшари или Ричи, които израснаха много и имам голямо доверие в тях”, заяви Алегри.

Яшари беше един от най-скъпите нови попълнения на Милан миналото лято, но не успя да се наложи на “Сан Сиро”. “За съжаление, той получи неприятна контузия в началото на сезона, която го извади от игра за дълго време. Бъдещето е пред него и мисля, че Милан направи отличен трансфер в негово лица”, коментира Алегри.