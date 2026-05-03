Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик: Свършихме си работата. Сега всичко, което можем да направим, е да чакаме

Флик: Свършихме си работата. Сега всичко, което можем да направим, е да чакаме

  • 3 май 2026 | 02:41
  • 224
  • 0
Флик: Свършихме си работата. Сега всичко, което можем да направим, е да чакаме

Ханзи Флик коментира победата с 2:1 на Барселона в гостуването на Осасуна, която може да се окаже, че е имала шампионски характер. За целта в неделния мач от Ла Лига преследвачът Реал Мадрид трябва да сбърка в гостуването си на Еспаньол, като германският наставник на каталунците сподели, че неговият отбор вече е направил каквото е трябвало и празненствата ще настъпят, когато им дойде времето.

Ханзи Флик: Горд съм с успехите на Барселона, но трябва да сме още по-силни
Ханзи Флик: Горд съм с успехите на Барселона, но трябва да сме още по-силни

“Радвам се за отбора и клуба. Мачът беше много труден, особено през първото полувреме. Искахме да спечелим тук. Защитавахме се добре в края. Контролирахме играта през първото полувреме, но се представихме по-добре през второто. Де Йонг се появи заради жълтия картон на Гави, а Рашфорд влезе, за да добави малко бързина.

Свършихме си работата днес – това е най-важното. Това, което ще се случи утре, вече не е в наши ръце. Спечелването на турнир винаги се празнува – независимо дали е утре или следващата седмица. Ще празнуваме, когато се случи. Сега всичко, което можем да направим, е да чакаме”, каза Флик.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Артета: Видях някои страхотни индивидуални изпълнения

Артета: Видях някои страхотни индивидуални изпълнения

  • 3 май 2026 | 01:59
  • 262
  • 0
И Португалия е "синя"! Порто направи каквото трябваше, Фариоли най-накрая вдигна трофей

И Португалия е "синя"! Порто направи каквото трябваше, Фариоли най-накрая вдигна трофей

  • 3 май 2026 | 00:38
  • 850
  • 1
Изгнанието приключи - Шалке се завърна в Бундеслигата

Изгнанието приключи - Шалке се завърна в Бундеслигата

  • 3 май 2026 | 00:20
  • 976
  • 3
Ланс не успя да се възползва от грешката на ПСЖ, Метц изпадна след поражение от Монако

Ланс не успя да се възползва от грешката на ПСЖ, Метц изпадна след поражение от Монако

  • 3 май 2026 | 00:15
  • 888
  • 0
Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

  • 2 май 2026 | 23:56
  • 12810
  • 139
Нулево равенство отдалечи Аталанта от Европа

Нулево равенство отдалечи Аталанта от Европа

  • 2 май 2026 | 23:50
  • 713
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 231228
  • 898
Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 13258
  • 53
Левски: Титлата се завърна у дома

Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
  • 15274
  • 56
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 33700
  • 32
Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

  • 2 май 2026 | 23:56
  • 12810
  • 139
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 49161
  • 54