Флик: Свършихме си работата. Сега всичко, което можем да направим, е да чакаме

Ханзи Флик коментира победата с 2:1 на Барселона в гостуването на Осасуна, която може да се окаже, че е имала шампионски характер. За целта в неделния мач от Ла Лига преследвачът Реал Мадрид трябва да сбърка в гостуването си на Еспаньол, като германският наставник на каталунците сподели, че неговият отбор вече е направил каквото е трябвало и празненствата ще настъпят, когато им дойде времето.

“Радвам се за отбора и клуба. Мачът беше много труден, особено през първото полувреме. Искахме да спечелим тук. Защитавахме се добре в края. Контролирахме играта през първото полувреме, но се представихме по-добре през второто. Де Йонг се появи заради жълтия картон на Гави, а Рашфорд влезе, за да добави малко бързина.

Свършихме си работата днес – това е най-важното. Това, което ще се случи утре, вече не е в наши ръце. Спечелването на турнир винаги се празнува – независимо дали е утре или следващата седмица. Ще празнуваме, когато се случи. Сега всичко, което можем да направим, е да чакаме”, каза Флик.