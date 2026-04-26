Фиорентина и Сасуоло не успяха да се победят и разделиха точките

Фиорентина и Сасуоло завършиха наравно 0:0 в мач от 34-ия кръг на Серия А. Това бе второ поредно равенство за домакините, които продължават борбата си за оцеляване. Всеки един от двата тима пропусни добри положения, които при по-голяма точност можеха да наклонят везните във всяка една от двете посоки.

Домакините влязоха в двубоя от добра позиция, след като не бяха допускали загуба в последните си шест мача. Те обаче не започнаха добре срещата и още в първите десетина минути можеха да изостават, ако не бе отлично спасяване на Давид Де Хеа, който спаси подаване на Исмаел Коне. “Вилетовите” отговориха с центриране на Додо, засечено от Алберт Гудмундсон, което бе блокирано. В началото на втората част отново домакините пропуснаха отлично положение след две последователни спасявания на Турати, който се превърна в герой след удари на Гудмундсон. Гостите пък създаваха някои интересни ситуации най-вече след скоростни атаки, които намираха пробойни в отбраната на Фиорентина.

В последните минути двата отбора опитаха да вдигнат оборотите в желанието си да достигнат до гол и да отмъкнат трите точли, но най-добрата ситуация дойде на сметката на тима от града на Медичите, но нов опасен изстрел на Гудмундсон не попадна в очертанията на вратата. С равенството Фиорентина се отдалечи на девет точки от опасната зона при четири оставащи мача до края на първенството. Сасуоло затвърди позицията си в средата на таблицата, допускайки само едно поражение в последните си пет двубоя.

Снимки: Gettyimages