Локо (Пд) преди дербито на "Колежа": Не желаем да виждаме разруха в гостуващия сектор

Локомотив (Пловдив) отправи призив към своите фенове преди утрешното градско дерби с Ботев (Пловдив).

"Локомотивци,

Утре ни предстои пореден сблъсък под наслов „Битката за Пловдив“! Срещата ще се играе на стадион „Христо Ботев“, а ние трябва да дадем всичко от себе си, за да подкрепим Локомотив!

Искаме да призовем всички към отговорно поведение. Не желаем да виждаме разруха в гостуващия сектор - не желаем да има потрошени седалки, врати и други съоръжения. Новите стадиони са наша обща отговорност и трябва да бъдат пазени.

Затова припомняме:

Без вандалски прояви по време на мача!

Подкрепа до последен дъх!

ПФК Локомотив Пловдив

Фенклуб Локомотив Пловдив

Трибуна Бесика".

