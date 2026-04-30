Косич: Всичко може да се случи във финала с ЦСКА

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич коментира равенството 1:1 с Арда от полуфиналната фаза на Sesame Купа на България. С общ резултат 5:1 „смърфовете“ са на финал в турнира.

"Трябваше да бъдем спокойни за този мач. Казах на играчите да се наслаждават. Всичко може да се случи във всеки един двубой. Видяхте, че Арда е добър отбор и имахме късмет в някои ситуации. Важното е, че вкарахме четири пъти в първия мач. Не беше лесно, но сме щастливи, че направихме тази крачка, за да достигнем до финала и ще видим.

Искахме да бъдем дисциплинирани. През първия мач правихме това много добре и се защитавахме по чудесен начин. Надявахме се на добри ситуации. Иту се възползва от първото ни положение и затова след това беше лесно за нас. Дадохме минути и на играчите, които по-рядко получават време. Нямаме много време да празнуваме. Щастливи сме и се радваме за играчите, феновете и за целия екип.

Ако говорим за проблемите, може би никой няма да иска да слуша. Трябва да сме фокусирани. Има млади играчи, за които това е първи период, в който трябва да играят толкова интензивни мачове. Допускат се грешки, но не е било въпрос на поведение на терена. Искам да печелим всеки един мач. Всеки отбор е силен в нашата група и ако оцелеем през това, ще има много хубави емоции. Енергията на нашия клуб и на феновете, всичко може да се случи във финала с ЦСКА. Гледаме с нетърпение към този мач. Очаквам хубав двубой и нашите играчи ще се справят.

Трябва да бъдем умни. Нужно е да се готвим и за финала. Много картони са надвиснали над нас от първата част на сезона. Не мога да кажа внимателни, защото, ако играем здраво, можем да получим картони. Трябва да бъдем с най-добрия възможен състав заради клуба", завърши Душан Косич.