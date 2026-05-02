Втора лига на живо: започна да се играе и в Русе

Днес се открива XXXI кръг на Втора лига. Пирин (Благоевград) приема Марек, а Беласица е домакин на Спортист (Своге). Спартак (Плевен) пък посреща Миньор (Перник) на Велислав Вуцов в Ловеч. От 19:00 часа Дунав (Русе) излиза срещу Севлиево на Градския стадион край река Дунав.

2 май 2026 г., събота, 18:00 ч.



Пирин (Благоевград) 0:0 Марек

Беласица 0:0 Спортист (Своге)

Спартак (Плевен) 0:0 Миньор (Перник)

Дунав (Русе) - Севлиево

3 май 2026 г., неделя, 18:00 ч.



Черноморец (Бургас) - Етър

4 май 2026 г., понеделник, 15:30 ч.



ЦСКА II - Янтра (Габрово)

Вихрен (Сандански) - Фратрия

Хебър (Пазарджик) - Лудогорец II