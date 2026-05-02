Лудогорец U17 с класическа победа над Славия

Лудогорец постигна убедителен успех с 3:0 над Славия в един от най-интересните двубои от 25-ия кръг на Елитната група до 17 години. Точни за разградчани бяха Васил Иванов и на два пъти Преслав Стойков.

Срещата започна равностойно, като и двата отбора действаха предпазливо в началните минути. Първата по-сериозна възможност се откри пред Лудогорец в 30-ата минута. След добре изпълнен пряк свободен удар Кристиан Желев отправи опасен изстрел към вратата, но стражът на Славия се намеси уверено. В 37-та минута гостите откри резултта. Преслав Стойков получи топката в наказателното поле и с прецизен удар откри резултата за 1:0.

С този аванс Лудогорец се оттегли на почивката, а веднага след подновяването на играта нанесе нов удар. В началото на втората част отново Преслав Стойков бе на точното място и с мощен шут от дистанция удвои преднината на разградчани. Крайното 3:0 оформи Васил Иванов в 73-ата минута след бърза контраатака и асистенция именно от Преслав Стойков, който затвърди отличното си представяне.

С този успех Лудогорец се реваншира за загубата с 3:5 от Левски в предишния кръг и продължава да бъде лидер в Елитната група до 17 години, демонстрирайки амбиции за силен завършек на сезона.