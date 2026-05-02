  3. Лудогорец U17 с класическа победа над Славия

Лудогорец U17 с класическа победа над Славия

  • 2 май 2026 | 14:00
Лудогорец постигна убедителен успех с 3:0 над Славия в един от най-интересните двубои от 25-ия кръг на Елитната група до 17 години. Точни за разградчани бяха Васил Иванов и на два пъти Преслав Стойков.

Срещата започна равностойно, като и двата отбора действаха предпазливо в началните минути. Първата по-сериозна възможност се откри пред Лудогорец в 30-ата минута. След добре изпълнен пряк свободен удар Кристиан Желев отправи опасен изстрел към вратата, но стражът на Славия се намеси уверено. В 37-та минута гостите откри резултта. Преслав Стойков получи топката в наказателното поле и с прецизен удар откри резултата за 1:0.

С този аванс Лудогорец се оттегли на почивката, а веднага след подновяването на играта нанесе нов удар. В началото на втората част отново Преслав Стойков бе на точното място и с мощен шут от дистанция удвои преднината на разградчани. Крайното 3:0 оформи Васил Иванов в 73-ата минута след бърза контраатака и асистенция именно от Преслав Стойков, който затвърди отличното си представяне.

С този успех Лудогорец се реваншира за загубата с 3:5 от Левски в предишния кръг и продължава да бъде лидер в Елитната група до 17 години, демонстрирайки амбиции за силен завършек на сезона.

Още от БГ Футбол

Левски обърна Септември при 17-годишните

Левски обърна Септември при 17-годишните

  • 2 май 2026 | 14:20
  • 438
  • 1
Берое 2:0 Славия, гол от центриране

Берое 2:0 Славия, гол от центриране

  • 2 май 2026 | 15:19
  • 7066
  • 32
Локо вдига Умарбаев за дербито на Пловдив

Локо вдига Умарбаев за дербито на Пловдив

  • 2 май 2026 | 13:48
  • 388
  • 0
Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

  • 2 май 2026 | 12:22
  • 17151
  • 24
Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

  • 2 май 2026 | 12:14
  • 12530
  • 4
Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

  • 2 май 2026 | 11:40
  • 24441
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 27643
  • 237
Берое 2:0 Славия, гол от центриране

Берое 2:0 Славия, гол от центриране

  • 2 май 2026 | 15:19
  • 7066
  • 32
Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

  • 2 май 2026 | 11:40
  • 24441
  • 6
Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

  • 2 май 2026 | 12:14
  • 12530
  • 4
Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

  • 2 май 2026 | 12:22
  • 17151
  • 24
Интригуващ сблъсък под Околчица

Интригуващ сблъсък под Околчица

  • 2 май 2026 | 07:45
  • 8869
  • 5