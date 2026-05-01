Локо (Пд) пуска специална тениска, посветена на финала за Купата

  • 1 май 2026 | 21:21
  • 168
  • 0

Локомотив (Пловдив) ще пусне в продажба специална тениска, посветена на предстоящия финал за Купата на България срещу ЦСКА на 20 май. "Смърфовете" стигнаха до битката за трофея, след като отстраниха Арда, а в другия полуфинал "армейците" се справиха с Лудогорец.

Ето какво написаха от клуба:

"ЛОКОМОТИВЦИ,

Финалът срещу ЦСКА наближава, а за този специален мач ще покажем силата на “черно-бялата" общност! Съвместно с Фондация "100 години Локомотив Пловдив" подготвихме специална тениска, посветена на Локомотив и големия финал, с която трибуните ни трябва да бъдат обединени и достойни за името Локомотив!

Тениската е с уникален дизайн, ръчно рисуван от художник специално за този исторически мач, което я прави още по-специална и символична за всички нас.

Цена: 20 €

Тениските ще можете да откриете в клубния магазин (вдясно от бариерата) от вторник (05.05). Всички приходи от продажбата ще бъдат целево насочени към Фондация „100 години Локомотив“ и ще бъдат използвани за създаването на юбилейния филм, посветен на 100-годишнината на клуба.

Нека бъдем заедно, рамо до рамо, и да покажем какво значи „Докато сърцето бие“! Само Локо!".

