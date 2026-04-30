Милосавлевич: Знаем какво се очаква от нас на финала

Вратарят на Локомотив (Пловдив) Боян Милосавлевич говори след равенството на своя тим срещу Арда в двубой от 1/2-финалите от Sesame Купа на България. “Смърфовете” победиха с общ резултат 5:1 своя опонент, като днес двата тима направиха 1:1 на “Лаута”.

“Направихме страхотен резултат, постигнахме добър резултат в първия мач и направихме по-лесна ситуацията си. Трябваше да изиграем на максимум 90 минути, да сме фокусирани и днес може да кажем, че беше добре.

Знаем, че Арда е добър отбор,. През първите 10-15 минути бяха много офанзивни, това го очаквахме, но голът бе успокоение за нас.

Ние сме силен отбор, не е лесно да се играе срещу Локомотив. Първият мач беше домакинство. Мога да кажа само, че сме силен отбор.

Знаем какво се очаква от нас на финала. Ще бъде труден мач. Ще се подготвим по най-добрия начин.

Това е работа на треньора да ни държи спокойни. Рехабилитаторите да ни подготвят, да тренираме здраво и да покажем най-доброто”, заяви вратарят на Локомотив.