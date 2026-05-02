Левски обърна Септември при 17-годишните

Левски постигна домакински обрат с 2:1 срещу Септември в двубой от 25-ия кръг на Елитната група до 17 години. Точен за „сините“ на два пъти беше Денис Милетиев в 41-ата и 46-ата минута. Единственото попадение за гостите отбеляза Александър Сираков в 13-ата минута.

Септември започна по-добре и поведе още в 13-ата минута, когато Александър Сираков се пребори в наказателното поле и реализира за 0:1. Гостите имаха шанс да удвоят, но не успяха да се възползват от положенията си. Левски стигна до изравняване в 41-ата минута след гол с глава на Милетиев. В добавеното време на първата част той отново бе точен и осъществи пълен обрат за домакините – 2:1.

След почивката двата отбора създадоха по няколко опасни ситуации, но ново попадение не падна. В заключителните минути Септември натисна в търсене на изравняване, но Левски запази преднината си и спечели трите точки.