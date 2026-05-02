  Локо вдига Умарбаев за дербито на Пловдив

Локо вдига Умарбаев за дербито на Пловдив

  • 2 май 2026 | 13:48
Локо вдига Умарбаев за дербито на Пловдив

Локомотив Пловдив ще вдигне един от капитаните си за дербито с Ботев в неделя, пише "Тема Спорт". Става въпрос за халфа Парвиз Умарбаев. Таджикът получи контузия при загубата от Черно море с 0:1 на 26 април и пропусна реванша от полуфиналите за купата срещу Арда завършил 1:1. Травмата на 31-годишния полузащитник обаче не е сериозна и се очаква да попадне в групата за мача с жълто-черните. Умарбаев се превърна в лидера на смърфовете през пролетта. Треньорът се надява, че на пейката ще може да седне и 37-годишния капитан Димитър Илиев, който в края на миналата година се подложи на операция на коляното и пропусна двубоите до момента през 2026 година. Плеймейкърът в последните седмици тренира наравно с тима и шансовете му да попадне в групата за дербито са големи.

Косич продължава обаче да има проблеми свързани с контузии и надвиснали наказания. Както е известно, централният защитник Мартин Русков е аут до края на календарната година заради тежка контузия в коляното. Треньорът не може да разчита и на левия бек Енцо Еспиноса и Крист Лонгвил. Цели четирима играчи пък висят с картони. Това са бранителите Тодор Павлов и Андрей Киндриш, халфът Мартин Атанасов и една от звездите на тима Каталин Иту. Румънецът дори е застрашен от наказание за два двубоя, тъй като има осем натрупани картона.

