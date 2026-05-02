Мерцедес остава фаворит при състезателното темпо

90-минутната свободна тренировка за Гран При на Маями вчера даде възможност на отборите да запишат по-дълги серии обиколки с твърдите гуми и с повече гориво на борда.

И симулациите на състезателно темпо показаха, че Мерцедес остава фаворит, като лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели е с минимален аванс от 0,03 секунди пред съотборника си Джордж Ръсел.

The Mercedes streak ends 🙅



Lando Norris and McLaren put an end to Mercedes' run of form this season! 👀#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/5iAYdJWZxF — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Как Макларън успя да победи Мерцедес вчера

Най-близо да темпото на Мерцедес се оказа Шарл Леклер с Ферари – на 0,33 секунди на обиколка, следван от Люис Хамилтън с другата кола на Скудерията, но на 0,6 секунди на обиколка.

Така разпределението на силите при състезателното темпо може и да не се промени сериозно, но ако изчисленията са верни, то във Ферари са успели да намалят почти наполовина изоставането си спрямо Мерцедес.

Секторните времена показват, че пилотите на Ферари отново имат предимство и по-добра скорост в завоите, но губят време в правите в последния трети сектор.

Световните шампиони от Макларън са на около 0,8 секунди на обиколка от Мерцедес, като тук няма сериозна промяна в сравнение с предишните кръгове. Но пък Ландо Норис спечели квалификацията за спринта и е възможно и в състезателни условия тимът да изненада съперниците си. Колата на Макларън се представя добре в първия сектор в Маями, но губи време във втория, като Норис вчера е загубил най-много време на правите в третия сектор.

Макс Верстапен е на около 0,88 секунди на обиколка от Мерцедес в състезателно темпо, което е сериозен прогрес в сравнение с първите три кръга, в които колата на Ред Бул изоставаше средно с 1,26 секунди на тур. Така че измъкването на Ред Бул от средата на колоната може да стане факт още този уикенд. Основната сила на RB22 е високата максимална скорост, Макс е най-бързият на дългите прави с 333 км8ч, но все още му липсва притискане в завоите.

Следвай ни:

Снимки: Imago