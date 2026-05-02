Как Макларън успя да победи Мерцедес вчера

  • 2 май 2026 | 12:44
Първото място на световния шампион Ландо Норис в квалификацията за спринта в Маями вчера се оказа първата загуба за Мерцедес в сесия извън свободните тренировки този сезон.

Лидерът в класирането Андреа Кими Антонели все пак се пребори за второто място, на 0,222 секунди от Норис, но другият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел остана едва 6-и и за първи път този сезон пилотите на Тото Волф не окупираха първата редица.

Шампионът Норис триумфира в квалификацията преди спринта в Маями

Една от важните причини за тази промяна в разпределението на силите в Маями се оказа, че са проблемите на Мерцедес с настройките на колите на Антонели и Ръсел. Двамата пилоти трудно намират суперлативи за шасито W17 и вчера се видя, че когато настройките не са такива, каквито трябва, те изостават, въпреки отличната работа на задвижващата система на Мерцедес.

„Маями не е писта, която обичам – призна Ръсел. – Особено, когато е по-горещо. В средата на трасето, където са по-бавните завои гумите ми прегряваха много. Имах проблеми да намеря правилния баланс на колата. Не мога да кажа повече от това.“

Антонели допълни, че е имал проблеми с поведението на колата със средно твърдите гуми, но с меките нещата са се оправили.

Ландо Норис: Хубаво е отново да усещам сцепление

Още нещо – в Макларън заложиха на различна стратегия относно използването на енергията в сравнение с Мерцедес и решението на световните шампиони се оказа по-правилно.

Вчера решаващо се оказа това, че Норис получава много повече енергия на излизането от завой №3 в сравнение с Антонели, което осигурява с около 20 км/ч по-висока скорост на световния шампион в този участък от пистата. В Мерцедес са заложили на повече енергия за дългите прави, но там не са успели да вземат решаващо предимство срещу Макларън.

Кими Антонели призна, че има фундаментален проблем със стартовете му

И накрая, болидът на Макларън получи сериозна доза подобрения за Маями, докато W17 е само с едно ново малко крило на ауспуха и нова версия на предните спирачни апарати. В Мерцедес залагат на голям пакет промени за Канада, така ще имат повече време за работа по тях. Но пък Макларън, Ферари и Ред Бул демонстрираха, че за пети 5 седмици пауза са успели да направят голяма крачка и да догонят ранния лидер в шампионата.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages

