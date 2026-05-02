Алекс Занарди почина на 59 години

На 59 години вчера е починал италианският пилот Алекс Занарди, съобщи семейството му. Алекс загуби битката за живота си почти 6 години след тежката катастрофа по време на колоездачно състезание, когато беше ударен от камион.

Занарди има 41 старта във Формула 1 за Джордан, Минарди, Лотус и Уилямс между 1991 и 1999 година. В Щатите Алекс спечели две титли в шампионата КАРТ с екипа на Чип Ганаси, като през 1998 той доминира сезона със 7 победи от 19 старта и още 8 подиума.

The FIA is saddened to learn of the passing of Alex Zanardi, the former Formula 1 driver, two-time CART champion whose journey from life-changing accident to Paralympics gold medallist made him one of sport’s most admired competitors and an enduring symbol of courage and… pic.twitter.com/CCMjUS7lbh — FIA (@fia) May 2, 2026

Успехите в Щатите осигуриха шанс на Занарди да кара отново във Формула 1 за Уилямс през 1999, но той не успя да спечели нито една точка и отпадна в 10 от общо 16 кръга пред годината.

Занарди загуби двата си крака в ужасяваща катастрофа на „Лаузицринг“ на 15 септември 2001 година, когато се завъртя на излизането от бокса на овала и беше ударен от Алекс Талиани, който се движеше с около 330 километра в час. За да спасят живота на Занарди лекарите ампутираха двата му крака и го поставиха в изкуствена кома, тъй като той беше загубил 75% от кръвта си и имаше тежки счупвания на тазовите кости.

По-късно Занарди се завърна в автомобилните състезания, като кара за БМВ в Световния шампионат за туристически автомобили (WTCC), Европейския шампионат за туристически автомобили (ETCC), ДТМ и в пистовия шампионат на Италия.

L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza… pic.twitter.com/nxqMtAlhjk — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 2, 2026

Занарди участва в Паралимпийските игри в Лондон и Рио де Жанейро през 2012 и 2016, като спечели по два златни медала в колоезденето, общо 4 златни и един сребърен от Игрите, а отделно от това има 12 златни медали в световните първенства.

All’età di 59 anni, ci ha lasciati Alex Zanardi.



Simbolo ed ispirazione, Alex ha corso in Formula1 diventando poi campione paralimpico, conquistando 4 ori e 12 mondiali con la sua handbike.

Un terribile incidente gli costò l’amputazione delle gambe poi, nel 2020, un altro… pic.twitter.com/AoMpXDD0oW — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 2, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages