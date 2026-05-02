Алекс Занарди почина на 59 години

  • 2 май 2026 | 12:50
На 59 години вчера е починал италианският пилот Алекс Занарди, съобщи семейството му. Алекс загуби битката за живота си почти 6 години след тежката катастрофа по време на колоездачно състезание, когато беше ударен от камион.

Занарди има 41 старта във Формула 1 за Джордан, Минарди, Лотус и Уилямс между 1991 и 1999 година. В Щатите Алекс спечели две титли в шампионата КАРТ с екипа на Чип Ганаси, като през 1998 той доминира сезона със 7 победи от 19 старта и още 8 подиума.

Бившият пилот от Формула 1 Алекс Занарди беше изписан от болницата
Бившият пилот от Формула 1 Алекс Занарди беше изписан от болницата

Успехите в Щатите осигуриха шанс на Занарди да кара отново във Формула 1 за Уилямс през 1999, но той не успя да спечели нито една точка и отпадна в 10 от общо 16 кръга пред годината.

Занарди загуби двата си крака в ужасяваща катастрофа на „Лаузицринг“ на 15 септември 2001 година, когато се завъртя на излизането от бокса на овала и беше ударен от Алекс Талиани, който се движеше с около 330 километра в час. За да спасят живота на Занарди лекарите ампутираха двата му крака и го поставиха в изкуствена кома, тъй като той беше загубил 75% от кръвта си и имаше тежки счупвания на тазовите кости.

Хамилтън се надява Били Монгър да се вдъхнови от Занарди
Хамилтън се надява Били Монгър да се вдъхнови от Занарди

По-късно Занарди се завърна в автомобилните състезания, като кара за БМВ в Световния шампионат за туристически автомобили (WTCC), Европейския шампионат за туристически автомобили (ETCC), ДТМ и в пистовия шампионат на Италия.

Занарди участва в Паралимпийските игри в Лондон и Рио де Жанейро през 2012 и 2016, като спечели по два златни медала в колоезденето, общо 4 златни и един сребърен от Игрите, а отделно от това има 12 златни медали в световните първенства.

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

  • 2 май 2026 | 07:32
  • 27695
  • 12
Ландо Норис: Хубаво е отново да усещам сцепление

Ландо Норис: Хубаво е отново да усещам сцепление

  • 2 май 2026 | 00:37
  • 1634
  • 0
Шампионът Норис триумфира в квалификацията преди спринта в Маями

Шампионът Норис триумфира в квалификацията преди спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 00:22
  • 9455
  • 10
Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

  • 1 май 2026 | 22:08
  • 21578
  • 15
Зак Браун посочи "най-големия публичен провал" в неговия живот

Зак Браун посочи "най-големия публичен провал" в неговия живот

  • 1 май 2026 | 21:44
  • 2019
  • 0
Формула 1 има две седмици да реши за двигателите за догодина

Формула 1 има две седмици да реши за двигателите за догодина

  • 1 май 2026 | 21:13
  • 5043
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 21980
  • 159
11-те на Берое и Славия

11-те на Берое и Славия

  • 2 май 2026 | 13:02
  • 1041
  • 3
Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

  • 2 май 2026 | 11:40
  • 12900
  • 1
Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

  • 2 май 2026 | 12:14
  • 5132
  • 0
Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

  • 2 май 2026 | 12:22
  • 6782
  • 12
Интригуващ сблъсък под Околчица

Интригуващ сблъсък под Околчица

  • 2 май 2026 | 07:45
  • 5958
  • 2