Никола Цолов: В такива дни показваме колко сме силни

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов се класира вчера 10-и в квалификацията в Маями, което му осигури полпозишън за днешната спринтова надпревара.
Постижението на Българския лъв е особено ценно, като се има предвид, че той на практика не участва в свободната тренировка, тъй като получи повреда малко след началото на сесията и след това не успя да се върне на пистата. Никола спечели основното състезание в Мелбърн и пристигна в Маями като водач в класирането след първия кръг.
„Такива дни показват колко сме силни – написа Никола в социалните мрежи. – Пропуснах тренировката заради повреда на нова писта и оттам направо в квалификацията и въпреки това стигнахме до място в топ 10.
„Усилената ни работа е за такива моменти, полпозишън за спринта, да го използваме.“