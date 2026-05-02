Никола Цолов: В такива дни показваме колко сме силни

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов се класира вчера 10-и в квалификацията в Маями, което му осигури полпозишън за днешната спринтова надпревара.

Постижението на Българския лъв е особено ценно, като се има предвид, че той на практика не участва в свободната тренировка, тъй като получи повреда малко след началото на сесията и след това не успя да се върне на пистата. Никола спечели основното състезание в Мелбърн и пристигна в Маями като водач в класирането след първия кръг.

Starting the Sprint Race from the best seat in

the house 🪑✨



It's Championship leader Nikola Tsolov! 👊#F2 #MiamiGP pic.twitter.com/KgbxBQIOLK — Formula 2 (@Formula2) May 2, 2026

„Такива дни показват колко сме силни – написа Никола в социалните мрежи. – Пропуснах тренировката заради повреда на нова писта и оттам направо в квалификацията и въпреки това стигнахме до място в топ 10.

„Усилената ни работа е за такива моменти, полпозишън за спринта, да го използваме.“

