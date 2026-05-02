Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Никола Цолов: В такива дни показваме колко сме силни

  • 2 май 2026 | 13:04
  • 533
  • 0
Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов се класира вчера 10-и в квалификацията в Маями, което му осигури полпозишън за днешната спринтова надпревара.

Постижението на Българския лъв е особено ценно, като се има предвид, че той на практика не участва в свободната тренировка, тъй като получи повреда малко след началото на сесията и след това не успя да се върне на пистата. Никола спечели основното състезание в Мелбърн и пристигна в Маями като водач в класирането след първия кръг.

„Такива дни показват колко сме силни – написа Никола в социалните мрежи. – Пропуснах тренировката заради повреда на нова писта и оттам направо в квалификацията и въпреки това стигнахме до място в топ 10.

„Усилената ни работа е за такива моменти, полпозишън за спринта, да го използваме.“

Следвай ни:

