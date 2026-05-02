Алекс Албон наказан с пет места назад за спринта

Пилотът на Уилямс Алекс Албон ще стартира 19-и в спринта днес, след като вчера беше наказан заради неспазване ограниченията на трасето в първата част от квалификацията в Маями.
Албон записа 14-о време в сесията, като ФИА установи нарушението му, направено в първата част на квалификацията. Но то не е било отбелязано навреме и така Алекс прогресира във втората част.
Как Макларън успя да победи Мерцедес вчера
А точно нарушението на Албон беше причината Лиам Лоусън да остане колата си дълго, след като отпадна от квалификацията, тъй като той и Рейсинг Булс правилно се надяваха, че пилотът на Уилямс ще бъде наказан след първата част.
Докато стюардите потвърдят наказанието на Албон вчера, той вече беше стартирал във втората част, но в крайна сметка беше санкциониран, а Лоусън излезе 16-и за старта днес.
Алекс Занарди почина на 59 години
Зак Браун се сопна на Мекис заради Ламбиазе
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages