Алекс Албон наказан с пет места назад за спринта

Пилотът на Уилямс Алекс Албон ще стартира 19-и в спринта днес, след като вчера беше наказан заради неспазване ограниченията на трасето в първата част от квалификацията в Маями.

Албон записа 14-о време в сесията, като ФИА установи нарушението му, направено в първата част на квалификацията. Но то не е било отбелязано навреме и така Алекс прогресира във втората част.

"Nice to be back up here!" 💪



Lando Norris returns to the top spot in Miami Sprint Qualifying 👊#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/4jVsqZIS3f — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Как Макларън успя да победи Мерцедес вчера

А точно нарушението на Албон беше причината Лиам Лоусън да остане колата си дълго, след като отпадна от квалификацията, тъй като той и Рейсинг Булс правилно се надяваха, че пилотът на Уилямс ще бъде наказан след първата част.

Докато стюардите потвърдят наказанието на Албон вчера, той вече беше стартирал във втората част, но в крайна сметка беше санкциониран, а Лоусън излезе 16-и за старта днес.

