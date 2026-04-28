Ван Дайк: Салах ще получи изпращане

Капитанът на Ливърпул Вирджил Ван Дайк заяви, че Мохамед Салах ще получи подобаващо изпращане, въпреки че се контузи и е възможно да е изиграл последния си мач за мърсисайдци. Египтянинът се контузи по време на двубоя срещу Кристъл Палас в събота, а до края на сезона остават четири мача и има голяма вероятност той да не се появи на терена повече с екипа на “червените”.

“Знам, че той прави всичко възможно да се върне на терена възможно най-бързо. Когато се контузиш на този етап от сезон, особено в ситуацията, в която той е, има само два домакински мача останали, комбинация от чувства минават през главата ти. Надявам се, че няма да отсъства дълго. Може би ще се върне следващата седмица, може би не. Нямам идея”, заяви Ван Дайк.

Virgil Van Dijk on Mohamed Salah:



“We will see him again this season? I hope so. There will be a medical assessment and then that will determine what the issue is going to be.



"I know he is doing everything in his power to be back on the pitch as soon as possible.” pic.twitter.com/R4OtoMu66k — Anfield Stand (@anfieldstandtv) April 28, 2026

“Той ще получи изпращане, независимо то всичко. На този етап не мисля за това. Познавайки Мо, той се възстановява бързо и има правилните хора около него. Ще видим”, допълни той.

