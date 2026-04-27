Резултати и голмайстори след 24-ия кръг на Елитната група до 17 години

Първа осмица:
Лудогорец - Левски 3:5
0:1 Денислав Василев (1')
1:1 Ястиян Георгиев (13')
2:1 Преслав Стойков (44')
3:1 Ястиян Георгиев (53')
3:2 Ернан Ангелов (59') д
3:3 Ернан Ангелов (66')
3:4 Ернан Ангелов (73')
3:5 Ернан Ангелов (86')
Септември - Черно море 1:1
1:0 Мартин Кузманов (35')
1:1 Емил Йорданов (70')
Локомотив (Пд) - ЦСКА 1948 3:2
0:1 Мартин Стоянов (20')
1:1 Веселин Димитров (38')
1:2 Никола Младенов (56')
2:2 Методи Клисуранов (70')
3:2 Николай Неделчев (72')
Ботев (Пд) - Славия 1:1
1:0 Иван Филипов (30')
1:1 Габриел Йорданов (80')
Втора осмица:
Фратрия - Национал 0:7
0:1 Денис Стоилков (28')
0:2 Денис Стоилков (48')
0:3 Мартин Ковачев (60')
0:4 Илиян Трайков (72')
0:5 Гриша Георгиев (74')
0:6 Петър Мелин (84')
0:7 Мартин Димитров (87')
Пирин - Хебър 2:1
1:0 Александър Георгиев (6')
1:1 Йордан Батаклиев (29')
2:1 Александър Георгиев (84')
Спартак (Плевен) - Етър 5:1
1:0 Иво Радев (4')
2:0 Мартин Александров (30')
3:0 Иво Радев (45')
4:0 Димитър Трифонов (59')
5:0 Иво Радев (81')
5:1 Веселин Чамурков (87')
Арда - ЦСКА 3:1
0:1 Стивън Матеев (60')
1:1 Бурран Калинов (62')
2:1 Кристиян Бъчваров (66')
3:1 Радослав Коев (75')