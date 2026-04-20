Стоян Димов: Можехме да победим и по-изразително

Старши треньорът на Левски U17 Стоян Димов застана пред камерата на Sportal.bg след категоричния успех с 3:0 над Ботев (Пловдив). Наставникът на "сините" е доволен от представянето на своите футболисти, но заяви, че иска от тях да бъдат по-концентрирани.

"Доволен съм от това, че създадохме положения. Това означава, че си контролирал мача. Можехме да победим и по-изразително. И този резултат е достатъчно убедителен срещу силен противник, какъвто е Ботев. Изисква се концентрация, за да бъдем по-успешни.

Искам да задържим това постоянство. Отборът не играе лош футбол. Опитваме се да се надиграваме, да бъдем смели. В голяма част от мачовете се опитваме да играем добре. Ако имаме проблем, то е в постоянството", каза Димов.